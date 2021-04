Le casque de réalité mixte d’Apple arrivera-t-il mi-2021?

Avant les lunettes Apple, Apple est susceptible d’annoncer un casque de réalité augmentée dans les prochains mois. L’appareil ne devrait apparaître que l’année prochaine. Apparemment, une présentation avec des développeurs, des partenaires et des journalistes est prévue sur place.

Apple veut revenir à la normale rapidement. Mark Gurman écrit sur Bloomberg que la société aimerait rassembler son équipe d’ingénieurs de base au siège de Cupertino dès que possible. D’ici juin, une plus grande partie de cette main-d’œuvre devrait à nouveau travailler sur place après la vaccination. Dans les prochains mois, Apple souhaiterait également présenter un casque de réalité augmentée ou de réalité mixte lors d’un événement en direct sur place, selon Gurman.

Sortie pas avant 2022

Les développeurs, partenaires et journalistes doivent être personnellement présents à cet événement et pouvoir essayer le casque. Comme l’écrit Apple Insider, selon les fuites et les rumeurs actuelles, un lancement sur le marché n’est prévu que pour 2022. L’annonce anticipée vise à donner aux développeurs le temps de se familiariser avec le casque. C’était similaire avant même le passage aux puces ARM internes telles que l’Apple M1.

Prix ​​probablement très élevé

Le casque est apparemment destiné à un très petit groupe cible et devrait coûter 3 000 dollars. La fonction de réalité augmentée devrait projeter un monde artificiel sur le monde réel, qui est capturé avec des caméras sur le casque. De plus, l’appareil doit également fonctionner comme des lunettes de réalité virtuelle et permettre à l’utilisateur de s’immerger complètement dans un monde virtuel. Nous parlons d’écrans 8K et d’une technologie avancée de suivi oculaire.

Apple Glass suivra en 2025

Un casque destiné à un groupe cible plus large devrait ensuite suivre en 2025, comme l’écrit Apple Insider. Ce sont les lunettes de réalité augmentée Apple Glass. Peut-être que le casque à 3000 € sera également utilisé pour préparer Apple Glass afin que les applications soient prêtes pour la nouvelle plate-forme. Les prochains mois montreront si Apple tiendra la présentation – et sous quelle forme.