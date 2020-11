Le cas froid du Crétacé de «  duel  » T.rex et Triceratops pourrait enfin être résolu

Les fossiles « Dueling Dinosaurs » – les restes de 67 millions d’années de ce qui est peut-être le plus complet Tyrannosaurus rex et Tricératops sur le disque, les bêtes qui étaient peut-être enfermées au combat quand elles sont mortes – sont enfin en train de révéler leurs secrets. Les fossiles emblématiques se dirigent vers le Musée des sciences naturelles de Caroline du Nord (NCMNS), où une exposition interactive de pointe sera construite autour d’eux, a annoncé le musée aujourd’hui (17 novembre).

Les fossiles sont imprégnés de controverse. Ce sont des spécimens remarquables, censés inclure 100% des os des deux créatures, ainsi que des contours corporels, des impressions cutanées et peut-être même des restes de tissus mous et du contenu de l’estomac. Mais après leur découverte par des collectionneurs commerciaux dans l’est du Montana en 2006, les dinosaures n’ont pas réussi à se vendre aux enchères et ont ensuite été impliqués dans un procès qui a tenté de redéfinir fossiles comme minéraux. Et la communauté scientifique était déchirée par les fossiles; beaucoup étaient ravis d’en savoir plus sur les dinosaures, mais certains ont dit qu’ils étaient scientifiquement inutiles et d’autres n’aimaient pas qu’ils soient vendus par des collectionneurs à but lucratif.

Maintenant, après un énorme projet de collecte de fonds, les 30 000 livres. (13 600 kilogrammes) de morceaux fossilisés contenant les dinosaures en duel sont arrivés en Caroline du Nord, où les scientifiques prévoient de les étudier sous les yeux du public. Et les duels ne sont certainement pas « scientifiquement inutiles », a déclaré Lindsay Zanno, chef de la paléontologie au NCMNS et professeur de recherche associé à la North Carolina State University, qui a dirigé le projet visant à amener les fossiles au musée.

En relation: En photos: les fossiles de dinosaures en duel du Montana

« Ce qui est remarquable à propos de ces spécimens, c’est qu’ils conservent encore tout leur contexte » fin du Crétacé dans les environs, a déclaré Zanno à 45Secondes.fr. « Nous pouvons donc vraiment plonger et savoir qu’il y a de l’intégrité dans les données scientifiques qui proviendront de ces spécimens. »

Le sédiment autour des os avait la couleur du sable clair. « Les os étaient presque noir chocolat noir. Ils sont tout simplement magnifiques », a déclaré Phipps à 45Secondes.fr. « Ces dinosaures sont comme de l’art. » Ici, vous pouvez voir une partie du crâne et de la mâchoire du tyrannosaure. (Crédit d’image: Matt Zeher)

Découverte de dinosaures en duel

Les dinosaures en duel ont été découverts par Clayton Phipps, son cousin Chad O’Connor et son ami Mark Eatman. Clayton, comme on le voit dans l’émission «Dino Hunters» de Discovery Channel, est un cow-boy, mais «je recherche des dinosaures sur mon cheval maintenant plus que jamais je cherche des vaches», a-t-il plaisanté.

En juin 2006, les trois sont allés à la recherche de dinosaures et ont trouvé le bassin d’un herbivore en train de disparaître d’une colline. Phipps et Eatman n’étaient pas trop excités, mais O’Connor était fasciné, alors ils ont accepté de faire un suivi. Phipps a obtenu la permission des propriétaires fonciers pour y creuser et est revenu avec un équipage environ un mois plus tard. C’est alors qu’il s’est rendu compte que le site contenait bien plus qu’un bassin; il contenait côte à côte un dinosaure cératopsien à trois cornes et un tyrannosaure.

« Ici, nous avons ce squelette cératopsien de classe mondiale. Il semble être complet à 100% d’après ce que nous avons exposé à ce moment-là. Et maintenant, nous avons un dinosaure carnivore – de toute évidence, ils n’étaient pas amis », a déclaré Phipps à 45Secondes.fr. « Que diable se passe-t-il? J’ai dû m’asseoir et tout prendre pendant une seconde. »

Dinosaur Cowboy Clayton Phipps travaille sur la veste de jambe arrière du dinosaure à cornes en 2006. (Crédit d’image: Clayton Phipps)

Ces paléo-bêtes se battaient-elles lorsque la catastrophe a frappé, les ensevelissant ensemble? Étaient-ils des étrangers avec des sépultures voisines au hasard? Seule une fouille complète des squelettes peut résoudre ce mystère, par exemple en trouvant si le T. rexles dents de la Tricératops«corps.

Le dinosaure à cornes est probablement un Triceratops horridus, même si cela doit encore être confirmé, a déclaré Zanno. Le tyrannosaure, cependant, a le potentiel d’être un Nanotyrannus, une espèce controversée qui peut exister ou non. Nombreuses études suggère que Nanotyrannus est un juvénile T. rex, pas une espèce distincte. Mais « en supposant que la science est correcte pour le moment et que ce spécimen appartient en fait à un jeune T. rex, alors nous allons être le seul musée au monde qui possède un spécimen complet à 100% du roi tyran », a déclaré Zanno.

En relation: Photos: le tyrannosaure retrouvé avait des dents de près de 3 pouces de long

Après avoir recouvert les fossiles de dinosaures dans des vestes en plâtre, l’équipe du Montana prépare les fossiles à être enlevés en 2006. (Crédit d’image: Clayton Phipps)

Jack Horner , le paléontologue qui a servi de conseiller technique aux films « Jurassic Park » et qui a à l’origine appelé les Dueling Dinosaurs « scientifiquement inutiles » dans un entretien avec Smithsonian Magazine , a depuis changé d’avis en apprenant que Zanno avait accès au site de fouilles du Montana, qui fournit un contexte critique. «Maintenant, cela vaut quelque chose scientifiquement», a déclaré Horner à 45Secondes.fr.

Les griffes du tyrannosaure (Crédit d’image: Matt Zeher)

Enchère ratée, poursuite perdue

Une fois les fossiles sortis du sol, Phipps n’a pas pu trouver d’institution intéressée à les payer. Ainsi, lorsque la maison de vente aux enchères Bonhams l’a contacté, Phipps a accepté à contrecœur. Il voulait que les fossiles aillent à la science, mais il avait aussi besoin d’argent pour payer les propriétaires fonciers et pour le travail de l’équipe, a-t-il déclaré. Le 2013 la vente aux enchères était une entreprise énorme : Les fossiles ont été envoyés à New York et évalués entre 7 et 9 millions de dollars. Mais les enchères n’ont atteint que 5,5 millions de dollars, de sorte que les spécimens ne se sont pas vendus.

Pendant ce temps, les propriétaires, Mary Anne et Lige Murray, ont été poursuivis par les deux frères qui leur avaient vendu le terrain. Les frères, Jerry et Robert Severson, ont conservé les droits miniers sur la terre, et ont fait valoir que les fossiles étaient des minéraux et leur appartenaient donc, selon le magazine Science . Après plusieurs procès et appels, les frères ont perdu cette affaire.

Certains des fossiles du tyrannosaure sont exposés dans ce morceau rocheux. (Crédit d’image: Matt Zeher)

Bienvenue au musée

La plupart des musées n’ont pas des millions de dollars à dépenser pour les fossiles. Dans ce cas, l’organisation à but non lucratif Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences a levé des fonds privés pour acheter les 6 millions de dollars de dinosaures en duel aux trois découvreurs, propriétaires fonciers et excavateurs, puis l’organisation à but non lucratif a fait don des spécimens au musée.

L’exposition sera unique en son genre; Les visiteurs du musée pourront se promener dans un nouveau laboratoire appelé DinoLab, où ils pourront discuter avec les chercheurs et voir de près les fossiles et les outils. Les flux en direct montreront la recherche, a déclaré Zanno. Dans un laboratoire public voisin, les visiteurs peuvent s’essayer aux outils, techniques et technologies de paléontologie similaires à ceux qui se font à quelques mètres de là.

Un don d’un million de dollars de la Bank of America Foundation permet à « Cretaceous Creatures », un projet dans le cadre duquel des lycéens de tout le pays et, finalement, du monde entier, peuvent creuser des sédiments collectés sur le site Dueling Dinosaur de la formation Hell Creek. peut en apprendre davantage sur les microfossiles.

En relation: Photos: Le plus ancien dinosaure à cornes connu en Amérique du Nord

Les côtes du tyrannosaure mort il y a environ 67 millions d’années dans l’actuel Montana. (Crédit d’image: Matt Zeher)

L’équipe de Zanno prévoit d’avoir les spécimens CT scanné , afin qu’ils puissent créer des images 3D numériques des restes des dinosaures. Ils chercheront à préserver les tissus mous ou les protéines et analyseront les fossiles à la recherche de preuves de maladies et de blessures. Les spécimens ont les seules impressions de peau préservées connues à partir d’un volant de Triceratops et d’un possible T. rexles pieds.

En ce qui concerne le volant, « ça va être cool de répondre à quelques questions sur ce à quoi ressemblait la couverture sur le visage », Andrew Farke, conservateur et directeur de la recherche et des collections au Raymond M. Alf Museum of Paleontology des Webb Schools en Californie , qui n’est pas impliqué dans les duels de dinosaures, a déclaré à 45Secondes.fr. « Il y a eu des spéculations selon lesquelles il était peut-être entièrement recouvert de kératine, alors pensez à Tricératops comme un ongle géant. Ou peut-être que c’était plutôt une sorte de chose écailleuse. je pense [the dueling dinosaur is] va être grand pour répondre à cette question. «

La construction du DinoLab devrait ouvrir en 2021. Une fois qu’il sera ouvert, les visiteurs pourront entrer dans le laboratoire pendant que les scientifiques conserveront les dinosaures, ce qui prendra environ cinq ans, et étudieront leurs restes, a déclaré Zanno.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.