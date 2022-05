Le cas d’Amber Heard est en fait un exemple parfait du fonctionnement du patriarcat

Il est presque impossible de nos jours d’échapper à la couverture de l’action en diffamation intentée par Johnny Depp contre Amber Heard.

Depuis qu’il a commencé il y a trois semaines, il a été partout sur les plateformes d’information et de médias sociaux.

Et naturellement, tout le monde semble avoir une opinion à ce sujet.

Beaucoup de gens appellent Amber Heard une sociopathe narcissique avec des problèmes de contrôle de la colère. Un c *** chercheur d’or Un b *** vindicatif. Certains croient encore que Johnny Depp est un batteur de femme, et Amber Heard est la véritable victime dans cette situation.

Certains ne sont ni d’un côté ni de l’autre de la clôture.

Mais ce que je trouve le plus déconcertant dans cette affaire, c’est la rapidité avec laquelle elle est devenue un moment de «gotcha» contre les femmes qui parlent de violence domestique et d’abus. Et contre le féminisme, en général.

Est-ce vraiment le cas ?

Parce que s’il y a une chose dont toute cette situation est en fait un parfait exemple, c’est la façon dont le patriarcat – le système social que le féminisme se bat pour démanteler – fonctionne.

Et à quel point ses manières peuvent être insidieuses.

Nous avons cru Amber comme nous avons cru toutes les autres femmes

Quand Amber Heard a présenté des allégations de violence verbale et physique contre Johnny Depp en 2016, juste après avoir demandé le divorce, la plupart d’entre nous l’ont crue.

Tout comme nous l’avons cru toutes les autres femmes qui ont raconté leur histoire dans le sillage du mouvement #MeToo.

Bien que Johnny Depp ait nié toutes les accusations portées contre lui, le couple a réglé leur divorce rapidement par la suite. Ils ont même publié une déclaration commune dans laquelle ils affirmaient que « notre relation était intensément passionnée et parfois volatile, mais toujours liée par l’amour ».

Et ce serait la dernière fois que nous entendrions parler de leur histoire d’amour « volatile » s’il n’y avait pas eu l’éditorial de Heard sur la violence sexuelle publié dans Le Washington Post en 2018.

Non, il ne mentionnait pas Johnny Depp.

Pourtant, il est clair que c’est de qui parlait principalement la pièce.

C’est pourquoi il est devenu la base du procès en diffamation de 50 millions de dollars qui se déroule actuellement.

Mais ce n’est pas exactement leur premier rodéo.

En 2020, Depp a déjà été jugé contre Le soleil pour le titre qu’ils ont écrit à son sujet, qui comprenait le mot «femme-batteur». Lui et Heard ont témoigné. Ils ont tous deux présenté des preuves. Et puis Depp a perdu et s’est vu refuser l’autorisation de faire appel.

Cependant, ce qui devient plus évident maintenant, c’est que certaines des accusations d’Amber Heard pourraient être exagérées ou fausses. Et il se pourrait même, comme l’a soutenu Johnny Depp, qu’il ait également subi des abus de la part de son ex-femme.

Se pourrait-il que le couple ait abusé l’un de l’autre ?

Peut-être.

D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, et lors du procès à Londres en 2020, ils présentent tous deux des preuves de violence physique, verbale et émotionnelle de l’autre. Et oui, les femmes peuvent aussi être manipulatrices, agressives et abusives. Tout comme les hommes.

Mais avons-nous jamais prétendu le contraire ?

« La violence n’a pas de sexe » – c’est vrai, mais le plus souvent, c’est le cas.

Alors que l’âpre bataille juridique entre Johnny Depp et Amber Heard se poursuit, le hashtag #AbuseHasNoGender est devenue virale sur les réseaux sociaux. Et cela a déclenché une discussion sur la violence domestique des hommes.

Même si cela ne devrait être une nouvelle pour personne que les hommes peuvent également être victimes d’abus, c’est en effet un sujet rarement abordé en général. Et l’une des raisons en est que les hommes hésitent à en discuter en premier lieu. Ou ils prennent plus de temps pour en parler – Johnny Depp a seulement commencé à mentionner qu’il en a été victime maintenant.

Des études récentes montrent en fait que la moitié des hommes victimes ne disent à personne qu’ils sont victimes de violence domestique. Et elles sont également deux fois et demie moins susceptibles d’en parler à qui que ce soit que les femmes victimes.

Mais pourquoi est-ce?

Eh bien, nous vivons toujours dans une société patriarcale qui maintient le mythe de la culture du viol selon lequel les hommes ne peuvent pas être maltraités ou violés et les femmes ne peuvent pas être les auteurs.

Parce que ce sont les hommes qui sont physiquement plus forts. Parce que ce sont les hommes qui sont plus agressifs. Parce que les « vrais hommes » ne peuvent pas être violés. Parce que les «vrais hommes» ne se plaignent pas de leurs sentiments de toute façon, et s’ils le font, ils ne devraient pas être surpris s’ils sont intimidés et ridiculisés.

Mais les hommes ne sont pas intrinsèquement des animaux violents, abusifs et sans émotion, et les femmes ne sont pas intrinsèquement des victimes.

Cependant, même s’il est bon de parler de tout cela, ce qui me dérange dans ce débat #AbuseHasNoGender, c’est que certaines personnes insinuent maintenant que les femmes abusent des hommes au même rythme que les hommes abusent des femmes. Ou même des plus élevés.

Statistiquement, j’ai peur que ce soit des conneries **.

Néanmoins, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas simultanément reconnaître le besoin de meilleures ressources pour les hommes victimes de violence. Et que les femmes courent – en moyenne – un risque plus élevé d’être assassinées, violées ou maltraitées par leurs partenaires intimes masculins.

Une chose n’exclut pas l’autre.

Et n’oublions pas que tout comme beaucoup d’hommes ont peur de présenter des allégations d’abus par peur de ne pas être crus – grâce aux mythes patriarcaux, nous sommes nourris à la cuillère pratiquement depuis la naissance – les femmes aussi. Mais pour des raisons différentes de celles des hommes.

Pendant ce temps, les hommes qui abusent régulièrement des femmes sont transformés en mèmes

Sans surprise, de nombreuses personnes suggèrent également que si les rôles étaient inversés et qu’Amber Heard était un homme, elle serait déjà enfermée en prison.

Le serait-elle, vraiment ?

Il y a quelques semaines, j’ai en fait écrit un article sur la façon dont les hommes, en particulier ceux qui jouissent de positions de pouvoir et de privilèges, souffrent rarement des conséquences de leur inconduite envers les femmes. Ils sont presque toujours instantanément défendus.

Et ce sont souvent les victimes qui obtiennent le bout du bâton alors que leurs agresseurs peuvent simplement continuer leur vie. Même quand ils sont reconnus coupables. Comme Louis CK Donald Trump. Roman Polanski. Woody Allen. Prince André. Etc.

Donc, non, si les rôles étaient inversés, je doute fort qu’Amber Heard soit déjà poursuivie. Si quoi que ce soit, si l’actrice était un homme, elle ne serait pas aussi calomniée sur Internet qu’elle l’est en ce moment.

Parce que si les gens qui ne se souciaient probablement jamais des victimes de violence conjugale auparavant l’appellent déjà de tous les noms dans le livre, ils ne gardent pas la même énergie pour les hommes qui ont été reconnus coupables à plusieurs reprises pour leur comportement abusif envers les femmes.

L’exemple le plus récent en est Ezra Miller, un acteur américain surtout connu pour son rôle dans le film « Nous devons parler de Kevin ».

Il vient d’être arrêté – pour la deuxième fois en deux semaines – pour avoir jeté une chaise sur une femme. Et il a aussi toute une histoire d’agression et de harcèlement.

Et qu’obtient-il pour cela de la foule sur Internet ?

Eh bien, il devient un mème.

Non, je ne plaisante pas. Bien que j’aimerais l’être.

Cependant, cela ne devrait surprendre personne.

Parce que culturellement, la violence contre les femmes est presque considérée comme faisant partie du mode de vie des hommes riches et célèbres à Hollywood. Avec la drogue et les fêtes sauvages, bien sûr. C’est normal. Et pratiquement glorifié.

Mais quand une seule femme célèbre abuse d’un homme, même prétendument, c’est une toute autre histoire.

Et cela a des conséquences bien plus néfastes sur les femmes dans leur ensemble que les actions de nombreux hommes violents sur le reste de la population masculine.

Je continuerai à croire les femmes – et vous devriez aussi

Il semble qu’il suffit d’une seule femme qui pourrait mentir ou exagérer les abus qu’elle a subis pour qualifier tout le mouvement féministe de merde. Prétendre que toutes les femmes qui présentent des allégations d’abus domestiques et sexuels contre des hommes sont des menteuses et des chercheuses d’or.

Pourtant, aucune quantité d’hommes qui sont des agresseurs, des violeurs et des pédophiles n’est apparemment suffisante pour justifier d’appeler tous les hommes une menace potentielle.

À droite.

C’est un excellent exemple du fonctionnement du patriarcat et de la manière insidieuse dont il a été intégré dans nos structures sociétales.

D’une part, cela implique que les hommes sont le genre « agressif » et « violent ». Mais d’autre part, cela les protège des conséquences de leurs actes et rejette la faute sur leur « nature masculine » incontrôlable ou sur les victimes elles-mêmes, tout en faisant simultanément le contraire en ce qui concerne les agresseurs féminins.

Le patriarcat, c’est essentiellement quand les hommes qui font les mêmes choses qu’Amber Heard auraient fait et pire sont transformés en mèmes drôles au lieu d’être dépeints comme le c *** ultime.

Donc, non – cette affaire n’est pas un moment de « gotcha ». Il ne doit pas être utilisé pour invalider ou réduire au silence les femmes victimes d’abus domestiques ou sexuels. Ou les féministes qui parlent de la prévalence de la violence masculine contre les femmes.

Et ce ne devrait pas être la raison pour laquelle nous devons cesser de croire les femmes.

Parce que croire des femmes qui allèguent des violences, ce n’est pas condamner un homme accusé.

Il s’agit principalement de contrer l’hypothèse largement répandue selon laquelle les femmes qui font des allégations mentent, exagèrent ou méritent les mauvais traitements qu’elles ont subis. Parce qu’ils le réclamaient. Parce qu’ils veulent se venger. Parce qu’ils sont juste hystériques.

Et oui, de fausses allégations existent. Mais ils sont incroyablement rares.

N’oublions pas cela.

Je parie qu’à partir de maintenant, chaque fois qu’une femme essaiera de tenir son agresseur responsable, quelqu’un dira « mais regardez ce qu’Amber Heard a fait ».

Mais aucune quantité de whataboutism n’efface la réalité que nous, les femmes, vivons encore presque tous les jours.

Et cela ne devrait pas non plus nous empêcher d’en parler.

Je sais que cela ne m’arrêtera certainement pas.

Katie Jgln est une écrivaine et militante actuellement basée à Londres, au Royaume-Uni. Son travail couvre les questions de droits des femmes, la culture pop et l’actualité. Vous pouvez la trouver sur diverses plateformes de médias sociaux ici.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.