« Le Cartel des Crapauds : L’origine », aura-t-il la saison 2 sur Netflix ?

La première saison de « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Est disponible sur Netflix depuis le 28 juillet 2021 et bien qu’il n’ait toujours pas de date de sortie sur Caracol TV, les fans de séries narco et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième versement.

Les 60 premiers épisodes de la série colombienne mettant en vedette Juan Pablo Urrego, Sebastián Osorio, Gustavo Angarita Jr. et Carlos Manuel Vesga, se déroulent en deux chronologies, qui commencent des années 50 aux années 80 et tournent autour des frères Villegas, chefs du redoutable Cartel de Cali.

« Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Révèle les profils de deux hommes qui ont gravi des échelons dans l’univers criminel, grâce à leur grande ruse et ingéniosité, jusqu’à ce qu’ils deviennent les propriétaires et les seigneurs de l’empire de la drogue, menant une guerre tous azimuts contre d’autres cartels, et influençant toutes les décisions que le gouvernement de son pays a fait. Y aura-t-il donc une deuxième saison dans Netflix?

Léonard Villegas est le premier à être définitivement capturé par les autorités (Photo : Caracol TV / Netflix)

« L’AFFICHE DES CRAPAUDS : L’ORIGINE » AURA-T-ELLE LA SAISON 2 ?

Bien que le géant du streaming n’ait rien révélé sur l’avenir de la série colombienne, apparemment dans le dernier chapitre, où alors que l’empire des frères Villegas s’effondre, le sort des membres du cartel de Cali et de tous leurs associés, il Il est probable que l’histoire de ces deux frères n’obtiendra pas un deuxième volet.

La première saison de « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Se termine par l’extradition d’Emanuel et Leonardo Villegas vers les États-Unis pour leurs innombrables crimes. De plus, Raquel documente tout dans un livre intitulé « Los caballeros de Cali ».

Bien que ce soit la fin de l’histoire des frères Villegas, Netflix pourrait donner le feu vert à un deuxième lot d’épisodes si l’histoire se concentre sur d’autres personnages. Par exemple, la première saison de « El cartel » se concentre sur Martín González (Andrés López) et la seconde sur Pepe Cadena.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de la populaire plateforme de streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, ceux-ci peuvent influencer le renouvellement ou l’annulation d’un projet. . De plus, il faut aussi attendre la première de la série en Colombie à travers escargot de télévision.

Raquel est la narratrice de la première saison de « El Cartel de los Sapos : El origen » (Photo : Caracol TV / Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « L’AFFICHE DES CRAPAUDS : L’ORIGINE » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

Oui Netflix renouveler « Le Cartel des Crapauds : L’Origine« Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes devraient être diffusés en 2022.