Le cargo Progress 77 de la Russie accoste la Station spatiale internationale

Un vaisseau spatial russe transportant une expérience sur les algues, des examens médicaux de longue durée et des milliers de livres d’autres marchandises et fournitures ont accosté en toute sécurité à la Station spatiale internationale mercredi 17 février.

Le cargo russe Progress MS-16 (également connu sous le nom de Progress 77) a rencontré le complexe en orbite à 1 h 27 HNE (6 h 27 GMT), lorsqu’il s’est accroché au composant d’amarrage Pirs de la station, selon une mise à jour de la NASA. Il avait été lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan dimanche 14 février.

Progress 77 a rapporté 5424 livres. (2 460 kg) de fournitures et de marchandises à l’équipage de l’Expédition 64. La livraison comprenait de nouvelles expériences de recherche, des fournitures d’équipage (telles que des vêtements et de la nourriture), de l’eau douce, de l’azote gazeux et du propulseur pour le système de propulsion du module de service Zvezda de la station.

Le vaisseau spatial jouera également un rôle historique en quittant la station spatiale plus tard cette année. La NASA a déclaré que le moment venu, Progress ne se désamorcera pas comme l’ont fait les missions précédentes; au lieu de cela, il restera connecté à Pirs et éloignera tout le compartiment d’amarrage de l’ISS pour une destruction planifiée dans l’atmosphère terrestre. Pirs est en service depuis près de 20 ans et un remplaçant arrive bientôt, a déclaré la NASA.

« Le départ de Pirs de la station spatiale devrait avoir lieu quelques jours seulement après le lancement du module de laboratoire polyvalent » Nauka « sur une fusée Proton de Baïkonour », a déclaré la NASA dans un communiqué. « Le port d’amarrage multifonctionnel et l’installation de recherche accosteront automatiquement au port libéré par Pirs. »

Le compartiment d’amarrage des Pirs russes est utilisé non seulement pour l’amarrage des vaisseaux spatiaux, mais aussi pour effectuer des sorties dans l’espace. Les membres d’équipage utilisant la combinaison spatiale russe Orlan utilisent le sas ici pour sortir de la station spatiale. Il dispose également d’un port d’amarrage pour les véhicules de transport et de fret jusqu’à la gare. Pirs est même une station de transfert de carburant, déplaçant le carburant entre les modules Zvezda et Zarya ou entre les véhicules à quai. (Crédit d’image: NASA)

La NASA n’a pas été en mesure de diffuser une vidéo en direct de l’amarrage sur la NASA Television – ce qu’elle essaie généralement de faire – en raison de pannes de courant en cours au Texas affectant le personnel de l’agence et les capacités de diffusion associées, a déclaré la NASA dans une mise à jour avant l’événement. Une violente tempête hivernale dimanche (14 février) a coupé l’électricité à des millions de Texans, avec 3,6 millions de foyers et d’entreprises toujours dans l’obscurité à des températures inférieures à zéro à compter de mardi 16 février, a déclaré CNN.

Le vaisseau spatial russe Progress 77 s’est amarré au compartiment d’amarrage de Pirs de la station aujourd’hui à 1h27 du matin HE, fournissant 1,1 tonne d’azote, d’eau et de propulseur à la station. Plus … https://t.co/S3aIp51Fsg pic.twitter.com/BHezoE9EG917 février 2021

Quelques expériences ont été regroupées dans la livraison Progress, dont les suivantes répertoriées sur le site Web d’Energia (Energia est le principal développeur et contractant du programme de vols spatiaux avec équipage russe):

Des kits Neurolab pour des expériences médicales destinées à examiner les impacts des vols spatiaux de longue durée sur les cosmonautes russes;

Une expérience dite Aseptique, qui « permettra de développer des dispositions de stérilité tout en réalisant des expériences biologiques dans des conditions de vols spatiaux », selon Energia;

Un photobioréacteur qui examinera comment il est possible de produire de la nourriture et de l’oxygène à partir d’algues en microgravité, ce qui pourrait également être utile pour des missions spatiales de longue durée;

Matériel appelé Cascad, qui étudiera la production de cultures cellulaires en microgravité;

Une expérience appelée biodégradation, qui examinera les micro-organismes dans l’atmosphère de la station spatiale pour voir comment ils affectent les matériaux de structure.

