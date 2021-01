Le cargo Cygnus quitte la station spatiale pour tester la technologie 5G et déclencher des incendies en orbite

UNE Northrop Grumman Le cargo Cygnus a quitté avec succès le Station spatiale internationale pour une nouvelle mission mercredi 5 janvier pour tester la technologie de communication 5G et déclencher des incendies en orbite.

Le vaisseau spatial Cygnus NG-14 non équipé a quitté la station spatiale à 10 h 10 HNE (15 h 10 GMT) après que les contrôleurs au sol l’ont libéré du bras robotique Canadarm2. L’astronaute de la NASA Kate Rubins a surveillé les systèmes à bord du Cygnus lors de son départ, depuis son perchoir sur la station spatiale.

Northrop Grumman a lancé le cargo Cygnus en octobre pour livrer près de 8 000 livres. (3600 kilogrammes) d’équipement scientifique, de fournitures, de matériel informatique et d’autres choses – comprenant un espace toilette – à la gare. Les astronautes ont ensuite rempli le navire de déchets, qui finiront par brûler dans l’atmosphère lors d’une rentrée planifiée (et destructrice) le 26 janvier.

Vidéo: Regardez le vaisseau spatial Cygnus NG-14 décoller de la station spatiale

Mais d’abord, Cygnus permettra aux enquêteurs au sol de tirer un peu plus de science de la mission – y compris l’expérience technologique SharkSat 5G et l’enquête sur les incendies Saffire-V.

SharkSat recueillera des mesures et d’autres données de télémétrie de l’engin spatial et les enverra sur Terre, dans le but de développer davantage la radio définie par logiciel en bande Ka. La bande Ka est une partie moins encombrée du spectre électromagnétique que les autres bandes passantes utilisées dans l’espace, La NASA a déclaré dans un communiqué . L’enquête teste des équipements tels que des circuits intégrés, des systèmes multiprocesseurs et des récepteurs numériques.

« Les utilisations potentielles de la technologie comprennent divers types de télécommunications terrestres 5G, ainsi que les communications espace-espace et espace-sol, entre autres », a ajouté la NASA. La 5G est le protocole le plus récent et le plus rapide pour la technologie mobile qui permet l’Internet des objets et d’autres applications, et il continue d’être déployé aux États-Unis et dans le monde malgré la pandémie mondiale.

Le vaisseau spatial Cygnus accueillera également Saffire-V, la dernière des enquêtes Spacecraft Fire Safety (Saffire). Le comportement du feu en microgravité est mal compris, et les scientifiques veulent en savoir plus sur la façon de prédire la croissance du feu – et comment le surveiller et l’éteindre – pour améliorer la sécurité des futurs vols d’astronautes.

« Saffire-V examine la croissance des incendies dans la plage de pressions et de concentrations d’oxygène attendues dans les futurs vaisseaux spatiaux d’exploration », La NASA a déclaré dans une description de la série Saffire . « Saffire-V démontre également la détection d’incendie, la surveillance des produits de combustion et le nettoyage après incendie en utilisant un matériel similaire à celui prévu pour le futur vaisseau spatial d’exploration humaine. »

Cygnus devrait opérer pendant environ deux semaines sur les opérations de SharkSat avant de rentrer dans l’atmosphère, NASA dit dans une description de SharkSat .

Ce vaisseau spatial Cygnus porte le nom de l’astronaute de la NASA Kalpana Chawla, la première astronaute d’origine indienne; Chawla et six autres astronautes sont morts au cours de la Accident de la navette spatiale Columbia en 2003 , dans lequel la navette s’est cassée lors de la rentrée.

