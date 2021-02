Le cargo Cygnus nommé d’après la «  figure cachée  » Katherine Johnson arrive à la station spatiale

24 févr.2021 10:25:42 IST

Le cargo Cygnus est arrivé à la Station spatiale internationale le 22 février, transportant en son sein, un supercalculateur avancé ainsi qu’une expérience de rétine artificielle. Selon un rapport par Space.com, le vaisseau spatial Northrop Grumman Cygnus NG-15 portant des expériences et plus de 3 719 kilogrammes de fournitures, a atteint le complexe en orbite à 4 h 38 HNE. Selon le rapport, le vaisseau spatial porte le nom de Katherine Johnson, mathématicienne noire de la NASA et « Figure cachée », surtout connue pour avoir aidé à la première mission d’atterrissage sur la lune humaine, Apollo 11, en 1969.

Le rapport ajoute que l’astronaute et ingénieur de vol de l’Expédition 64 Soichi Noguchi a attrapé le SS Katherine Johnson à l’aide du robot Canadarm-2.

Noguchi a été aidé dans cette entreprise par l’astronaute et ingénieur de vol de l’expédition 64 de la NASA Michael Hopkins, a déclaré la NASA dans un article de blog. La NASA publie une deuxième mise à jour sur le vaisseau spatial où ils ont déclaré qu’à 7 h 16 HNE, les contrôleurs au sol ont amarré le vaisseau spatial au port face à la Terre du module Unity, où il a été verrouillé en place pour une mission qui durera jusqu’en mai.

Selon la NASA, les points forts de investigations scientifiques à bord de ce Cygnus inclure une expérience de LambdaVision appelée Protein-Based Artificial Retina Manufacturing utilise une protéine activée par la lumière pour remplacer la fonction des cellules endommagées dans l’œil.

Le vaisseau spatial contient également le Spaceborne Computer-2 qui explore comment les systèmes informatiques standard peuvent faire progresser l’exploration en traitant les données beaucoup plus rapidement dans l’espace avec des capacités de calcul de pointe et d’intelligence artificielle (IA).

La cargaison Cygnus contient également une enquête concernant la force musculaire des vers et l’enquête A-HoSS de la NASA qui met à l’épreuve les outils prévus pour la mission Artemis II avec équipage qui orbitera autour de la Lune. Construit en tant que système de détection de rayonnement principal pour le vaisseau spatial Orion, l’évaluateur de rayonnement électronique hybride (HERA) a été modifié pour fonctionner sur la station spatiale.

.

