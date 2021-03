Le carbone pourrait stimuler la croissance des forêts et des prairies, mais la capacité d’absorption du sol diminue

25 mars 2021 13:12:11 IST

Le monde compte trop sur le sol et les plantes pour absorber la pollution par le carbone qui ravage la planète, ont averti les chercheurs mercredi. Les projections climatiques supposent à tort que la terre et ce qui y pousse sont capables d’absorber les charges de CO2 de l’humanité dans l’atmosphère, ont-ils rapporté dans le journal. La nature. En réalité, il y a un compromis. « Le sol ou les plantes, mais pas les deux, absorberont plus de CO2 à mesure que les niveaux de carbone augmentent », a déclaré l’auteur principal Cesar Terrer, chercheur au Lawrence Livermore National Laboratory en Californie. AFP.

Il est tentant, a-t-il dit, de suspendre l’espoir sur la croissance des plantes suralimentées et les campagnes massives de plantation d’arbres pour réduire le CO2 produit par la combustion de combustibles fossiles, l’agriculture et la destruction des forêts.

Mais les chercheurs ont déclaré que lorsque des niveaux élevés de dioxyde de carbone stimulent la croissance des forêts et des prairies, l’accumulation de CO2 dans le sol ralentit.

«Les sols stockent plus de carbone dans le monde que ne le contient toute la biomasse végétale», a déclaré l’auteur principal Rob Jackson, professeur à la School of Earth, Energy and Environmental Sciences de Stanford.

Jusqu’à présent, les écosystèmes terrestres de la Terre ont suivi le rythme de l’augmentation rapide des émissions de CO2, absorbant systématiquement quelque 30%, alors même que ces émissions ont plus que doublé au cours des 50 dernières années.

Les océans ont également évacué environ 20% de la pollution par le CO2 au cours de la même période.

Sans ces éponges naturelles, la quantité de CO2 dans l’atmosphère aujourd’hui pourrait être le double des niveaux préindustriels, suffisamment pour chauffer la surface de la planète de quatre à six degrés Celsius, selon une nouvelle génération de modèles climatiques.

Avec seulement 1,1 ° C de réchauffement jusqu’à présent, la planète a connu un crescendo de vagues de chaleur mortelles, d’inondations et d’autres conditions météorologiques extrêmes.

La nouvelle étude ajoute aux preuves croissantes que le puits de carbone terrestre est plus faible qu’on ne le pensait autrefois.

Terrer et ses collègues ont analysé les données de plus de 100 expériences publiées sur les niveaux de carbone du sol, la croissance des plantes et les concentrations de CO2, qui ont augmenté de moitié depuis l’époque préindustrielle.

Mettez la barre plus haut

Ils ont été surpris par les résultats.

« Il s’est avéré beaucoup plus difficile que prévu d’augmenter à la fois la croissance des plantes et le sol carboné », a déclaré Jackson.

Les chercheurs ont découvert que les sols n’accumulaient plus de carbone que lors d’expériences où la croissance des plantes restait assez stable, malgré des niveaux élevés de CO2 dans l’air.

Les résultats mettent en évidence une différence essentielle entre deux types d’écosystèmes et suggèrent que les prairies peuvent s’avérer plus importantes qu’on ne l’a longtemps supposé lorsqu’il s’agit de stocker du carbone.

«Dans les forêts, le CO2 supplémentaire augmente principalement le stockage du carbone au-dessus du sol», a expliqué Terrer. « Mais l’acquisition de nutriments supplémentaires nécessaires pour alimenter la croissance des plantes augmente les pertes de carbone du sol », annulant ainsi l’avantage.

Dans les prairies, en revanche, un CO2 élevé provoque une augmentation relativement modeste de la biomasse, tandis que la perte de carbone du sol reste faible.

«Ce nouveau document place la barre plus haut pour ces modèles afin de capturer les complexités supplémentaires du stockage de carbone en surface par rapport au sous-sol», a déclaré Pep Canadell, directeur exécutif du Global Carbon Project.

« Le carbone stocké dans les sols est probablement mieux protégé à long terme que le carbone dans les plantes, qui sont sensibles aux incendies et autres perturbations », a-t-il déclaré. AFP.

En 2019, les mêmes chercheurs ont estimé qu’un doublement du CO2 par rapport aux niveaux du milieu du XIXe siècle – comme prévu d’ici la fin de ce siècle – n’augmentera la biomasse végétale que de 12%, bien moins que prévu.

D’autres recherches ont averti que les forêts perdent leur efficacité à absorber le CO2.

En partie, c’est parce qu’un terrain de football de forêt ancienne et primaire est détruit toutes les six secondes, libérant du CO2 et réduisant les zones restantes pour l’absorber.

Et au-delà d’un certain seuil de température, la capacité des plantes à absorber le CO2 diminue également, selon une étude réalisée plus tôt cette année.

