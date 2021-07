Le capitaine Yami mourra-t-il dans Black Clover ?

Yami Sukehiro est communément appelé le capitaine Yami dans Black Clover. Dans le dernier chapitre, il y a eu toutes sortes de spéculations concernant la mort de Yami. Dans cet article, nous discuterons de tout ce que vous avez appris sur les derniers incidents de Black Clover et quel est le lien avec les spéculations sur la mort de Yami ?

Les articles ont des références du manga Black Clover et probablement des spoilers pour tous ceux qui ne sont pas mis à jour avec les derniers chapitres. Donc, lire à vos risques et périls!

L’arc actuel est l’arc du royaume de la pelle et il nous a servi avec son lot de surprises et de rebondissements. Lors d’événements récents, nous avons vu que les méchants ont acquis un pouvoir énorme. Yami n’appartient peut-être pas au royaume du trèfle, mais ses actions ont prouvé qu’il était un véritable membre. De plus, il a obtenu le titre de capitaine et est connu comme l’un des mages les plus puissants de Black Clover. Tout cela lui a permis de posséder une base de fans et d’être l’un des favoris.

Alors, comment l’un des mages les plus puissants se rapproche-t-il de la mort ? Lorsque Yami et Asta combattent Dante, ils gagnent le match. Cependant, il y a une certaine tournure des événements où le capitaine Yami est presque mort.

Le capitaine Yami est-il mort ?

Non selon les dernières mises à jour, non Yami n’est pas confirmé comme MORT ! Le combat entre Dante et les taureaux noirs. Asta et Yami se sont battus sans relâche contre la force écrasante de Dante. Dante est presque incapable de riposter et la bataille féroce était sur le point de se terminer lorsque quelque chose d’inimaginable s’est produit.

C’est l’apparition de Zenon qui a fait des ravages dans le revirement soudain des événements. Il a utilisé sa magie des os et a capturé le capitaine Yami et a sauvé Dante de nouveaux dommages. Le raisonnement derrière Zenon capturant Yami est de conjurer l’arbre de Qlipoth. Ce qui suit libérera tous les démons les plus puissants des enfers dans le monde humain.

Cependant, pour que le plan de la triade sombre fonctionne, il doit y avoir deux mages de scène arcanique et ce sont William ou Yami. William est déjà capturé. Avec William Yami et William capturés et retenus captifs au centre de l’arbre de Quiploth, la formation des sorts n’est pas loin. C’est une fois que l’arbre a atteint sa pleine croissance et que le mana de William et Yami est activé, ce sera la fin pour les deux mages des arcanes.

Les possibilités sont illimitées, mais pour que le capitaine Yami soit sauvé, nous devons attendre tout ce qui sera restauré dans le futur de Black Bulls. Mais la mort du capitaine Yami va être un coup dur pour les taureaux noirs.