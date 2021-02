Le capitaine Sir Tom Moore, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale âgé de 100 ans qui a collecté des millions pour le NHS, hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19

Sir Tom Moore, qui a été fait chevalier par la reine pour avoir aidé à lever des millions de livres pour lutter contre la pandémie au Royaume-Uni, a été hospitalisé dimanche avec le coronavirus.

Moore, connu du public sous le nom de capitaine Tom, lutte contre la pneumonie depuis quelques semaines, tout en recevant récemment un diagnostic de Covid-19, a écrit sa fille, Hannah Ingram-Moore, sur Twitter.

Le vétéran a été emmené à l’hôpital de Bedford au besoin « Aide supplémentaire » avec la respiration, dit-elle. Cependant, Ingram-Moore a précisé que l’état de Moore était suffisamment bon pour qu’il puisse être traité dans une salle, et non dans une unité de soins intensifs.

«Nous savons que le personnel formidable de l’hôpital de Bedford fera tout son possible pour le mettre à l’aise et, espérons-le, rentrer chez lui dès que possible» a écrit sa fille.

En avril de l’année dernière, Moore a promis de faire 100 tours dans son jardin à Marston Moretaine, dans le Bedfordshire, avant son 100e anniversaire, dans le but de collecter 1000 € pour les médecins britanniques luttant contre la pandémie. Mais sa petite collecte de fonds est devenue virale et a vu 1,5 million de personnes faire don d’un record de 33 millions de livres sterling (45 millions de dollars) au National Health Service. La reine Elizabeth II a reconnu les efforts caritatifs du capitaine Tom et l’a fait chevalier en juillet.

Moore a déclaré au Guardian avant le Nouvel An que le coronavirus ne lui faisait pas peur comme il l’était généralement « Pas une sorte de personne inquiétante. » Le vétéran, qui a servi en Inde et en Birmanie pendant la Seconde Guerre mondiale, a exprimé sa confiance que la pandémie sera vaincue et « Le soleil brillera à nouveau. »

De nombreuses personnes ont offert des mots de soutien et de bons vœux à Moore en ligne. L’un d’eux était le Premier ministre britannique Boris Johnson qui a écrit sur Twitter que le vétéran «A inspiré toute la nation», lui souhaitant un plein rétablissement.

