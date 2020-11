Le capitaine Sandy pleure la perte de sa nièce à cause de la dépendance

Captain Sandy Yawn de Sous le pont de la Méditerranée a partagé que sa nièce Jessi était décédée à 39 ans, ajoutant que l’alcoolisme lui avait coûté la vie.

Yawn a été ouvert au sujet de son propre rétablissement, mais a également révélé que la toxicomanie régnait dans sa famille. Elle a publiquement partagé sa perte sur Instagram, exhortant ceux qui ont peut-être du mal à obtenir de l’aide.

«Aujourd’hui, nous nous reposons ma nièce Jessi», a partagé Yawn avec une série de photos de sa nièce. «L’alcoolisme lui a coûté la vie. Elle avait 39 ans et nos cœurs sont brisés! La dépendance vole les relations, les enfants, les mères, les pères et plus de vies! Si vous souffrez ou si un membre de votre famille est toxicomane, veuillez appeler le 1-855-905-3334. »

Le capitaine Sandy a parlé de sa propre lutte contre la dépendance

Yawn a partagé avec Showbiz 45Secondes.fr que la dépendance avait presque ruiné sa vie. Elle a décrit être une adolescente et un jeune adulte égarée, souvent arrêtée pour alcool au volant. Yawn est reconnaissante de n’avoir jamais blessé personne, mais a déclaré qu’elle continuait à boire et à conduire. «J’ai toujours été renflouée», a-t-elle déclaré en 2019. «Mais j’aurais pu tuer quelqu’un. Ma vie serait très différente en ce moment.

«J’étais en désordre», a-t-elle remarqué. «Par la grâce de Dieu, je suis vivant. Peu importe combien d’argent vous avez, cela ne vous sauvera pas la vie si vous êtes toxicomane ou alcoolique. Et j’étais un grand toxicomane et alcoolique.

Yawn a rendu public son histoire dans le but d’aider les autres. Elle a été vue en train de discuter de cœur à cœur avec le matelot de pont en chef Travis Michalzik au cours de la saison 4, lorsqu’elle et d’autres membres de l’équipage se sont inquiétés de sa consommation d’alcool.

«Je n’ai jamais vraiment parlé de mon rétablissement», a-t-elle ajouté. «Je me souviens avoir été arrêté pour conduite en état d’ébriété et avoir été condamné à une cure de désintoxication à l’âge de 17 ans.» Elle a finalement trouvé le yachting et est finalement devenue sobre au début de la vingtaine.

Le capitaine Sandy a également exprimé son inquiétude quant au rétablissement pendant la pandémie

Yawn a partagé ses inquiétudes pour ceux qui se sont rétablis pendant la pandémie. Elle savait que les personnes en convalescence étaient confrontées à un stress supplémentaire sans accès à des réunions en personne et sans isolement.

«De toute évidence, c’est en vous», a déclaré Yawn à Showbiz 45Secondes.fr en mars 2020. «Que font les gens quand c’est stressant? Beaucoup de gens prennent un verre. Tant de gens se détendent en buvant un verre de vin ou ici à Denver en fumant du pot ou en mangeant des produits comestibles, non?

«Je n’ai pas ce luxe», a-t-elle poursuivi. «Parce que je l’ai dans mes gènes. Je suis accro, alcoolique. Je dois faire de l’exercice, aller aux réunions. Et sachez que cela passera. Ceci aussi devrait passer. C’est ce que je n’arrête pas de me dire. J’appelle mon parrain, je reste engagé avec les gens en rétablissement. Et c’est dur, c’est une lutte.

«Je veux juste dire que tu n’es pas obligé [self-medicate with drugs and alcohol], » dit-elle. «Faites plutôt les choses que vous avez toujours voulu apprendre. Genre, je veux apprendre à jouer du piano. [Girlfriend] Horrible [Shafer] m’a acheté ce clavier et j’y joue.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, contactez le Administration des services de toxicomanie et de santé mentale assistance téléphonique au 1-800-662-4357.