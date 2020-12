Le capitaine Lee ne peut pas trouver un match «  sous le pont  » pour Kate Chastain, mais elle est vraiment allée à l’émission pour Eddie Lucas

Capitaine Lee Rosbach de Sous le pont a déclaré qu’il ne pouvait pas nommer un seul membre d’équipage qui serait un match romantique pour l’ancien chef cuisinier Kate Chastain.

Capitaine Lee Rosbach, Eddie Lucas, Kat Held, Kate Chastain, Kelley Johnson, Ben Robinson, Amy Johnson | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU

Alors que lui et le maître d’équipage Eddie Lucas ont dit qu’elle «déchiqueterait» tous les prétendants potentiels, elle est vraiment allée dans l’émission pour rencontrer Lucas. « Fait amusant, Eddie était la raison pour laquelle je voulais participer à la série », a déclaré Chastain lors d’un événement de marketing Stars en 2019. « Il ressemblait à un Kennedy. »

«Il est comme un Kennedy de la Nouvelle-Angleterre», a ajouté Chastain. «Mais ensuite j’y suis arrivé, et il est plus petit que moi! Mais alors, sur Regardez ce qui se passe [Live] il avait une barbe et il a l’air vraiment bien.

Rosbach était également à l’événement, alors Chastain s’est tourné vers lui et lui a demandé: «Pouvez-vous le réembaucher, s’il vous plaît? Je pense qu’Eddie serait un super maître d’équipage! Les fans ne savaient pas à ce stade que Lucas allait revenir.

Aucun membre d’équipage n’est à la hauteur de Kate Chastain

On a récemment demandé à Rosbach quel membre d’équipage serait le match parfait pour Chastain. « Wow, » dit Rosbach l’air perplexe dans un original numérique Bravo. «Je ne peux pas penser à un seul. Le terme qui me vient à l’esprit… déchiqueter.

«Elle les déchiqueterait,» dit-il en hochant la tête. C’est à ce moment-là que Lucas est intervenu en riant: «Pas Ashton [Pienaar]? » Rosbach eut l’air peiné à l’idée de Pienaar.

«Elle l’a déjà déchiqueté», dit-il. Pienaar a embrassé Chastain à plusieurs reprises la saison dernière. Elle n’était pas réceptive à ses avances et il est devenu frustré une nuit et l’a violemment insultée.

Kate Chastain ne voulait pas sortir avec eux mais a admis que le casting de la saison dernière était le plus attrayant

Il n’y a aucun amour perdu pour Chastain avec aucun des hommes sur le bateau de la saison 7. Mais elle a admis que l’équipe de pont était plutôt chaude. «Je pense que nous avons l’équipage de pont le plus attrayant avec lequel j’ai jamais travaillé», a-t-elle déclaré à Tanner Sterback et Brian de Saint Pern. «Si ce n’était pas non professionnel, je vous frapperais tous les deux.

Ashton Pienaar, Tanner Sterback | Karolina Wojtasik / Bravo / Banque de photos NBCU

Sterback a tease de vouloir se connecter avec Chastain. Pendant qu’elle l’attachait, elle était presque ouverte à un branchement mais offrit à Sterback une très petite fenêtre. Malheureusement, il était ivre et s’est évanoui. Il n’a fini qu’avec un petit bisou.

Kate Chastain a rencontré un membre d’équipage

Chastain a en fait rencontré un ancien membre d’équipage. Elle est apparue sur Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen l’été dernier et a joué « Voulez-vous visser l’équipage? » C’est alors qu’elle a laissé entendre qu’elle et le chef Ben Robinson étaient romantiques à un moment donné. « Pas encore, » dit Chastain. Ajoutant plus tard: «Et mon préféré est probablement Ben. Et c’est peut-être parce que nous avons eu des relations sexuelles.

Mais le passé appartient au passé pour Chastain et Robinson. Elle a révélé qu’il était venu chez elle en Floride cet été et lui avait présenté sa nouvelle petite amie. «Il est comme, ‘Hé, bébé, par coïncidence, quelqu’un dans ta ville m’a embauché pour un concert de chef privé, alors je suppose que je vais te rendre visite. J’amène ma copine, et ça vous dérange si nous amenons son chien? elle a dit The Daily Dish de Bravo.

Capitaine Lee Rosbach, Kate Chastain, Ben Robinson | Ralph Bavaro / Bravo / Banque de photos NBCU via Getty Images

«Ils étaient adorables, et c’était tellement amusant, et c’était tellement bon de les voir», a-t-elle ajouté. «En fait, j’aime sa petite amie. Probablement plus que lui. Elle est magnifique, elle est hilarante, elle est patiente avec lui, ce qui est un bon match pour lui.