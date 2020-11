Le capitaine Lee a mis fin tôt à la première charte de la saison 1

Sous le pont La saison 8 montre le capitaine Lee Rosbach mettant fin tôt à une charte, mais ce n’est pas la première fois que Rosbach fait rebondir des invités dans l’émission.

Rosbach est vu en train de fulminer contre un invité dans un clip d’une scène à venir au cours de la saison 8. L’invité est ivre et a sauté dans l’océan pendant que les autres dînent. Rosbach devient de plus en plus en colère et finit par dire au groupe que leur charte est terminée.

Bien que Rosbach ne soit jamais devenu aussi en colère contre un groupe d’invités, ce n’est pas la première fois qu’il met fin à une charte tôt. La série a été lancée avec un groupe de photographes dont la charte a été interrompue lorsque Kat Held a trouvé de la drogue dans la chambre d’un invité. Le dernier échange était différent du premier groupe d’invités, mais le résultat était le même.

Quel groupe détiendra le record de l’affrètement le plus court?

Le groupe d’invités phare détient actuellement le titre de la charte la plus courte en Sous le pont histoire. Les téléspectateurs devront attendre et voir si le dernier groupe d’invités dure plus longtemps que le premier groupe.

Rosbach considère le groupe de photographes comme l’un des pires groupes d’invités. Il a évoqué l’instance lors d’une apparition en direct en janvier 2020. «Il y avait deux [groups of worst charter guests] cela me vient à l’esprit, sans compter les drogues que j’ai jetées du bateau la première fois », se souvient Rosbach. «Ils n’ont pas vu cette merde venir, n’est-ce pas?

Contrairement au groupe actuel, Rosbach n’a rien dit aux invités sur la découverte de drogue. Au lieu de cela, il leur a simplement dit que le bateau rentrait au quai. L’un à quai, Rosbach a calmement dit aux invités qu’un ragoût avait trouvé de la drogue et que leur charte était terminée.

«Avez-vous vu le regard sur leurs visages quand j’ai dit que nous y retournions,» a ri Rosback. Ajoutant: «Ils détiennent le record. Ils étaient sur le bateau pendant moins de 22 heures et ils étaient partis. J’ai gardé leur argent!

Le dernier groupe est expulsé du yacht avec beaucoup plus de feu

Rosbach est resté calme lorsqu’il a annoncé au groupe d’invités de la saison 1 que leur charte était terminée. Cette fois, pas tellement. Un invité devient tellement ivre pendant le dîner avec Rosbach, elle décide de sauter par-dessus bord et d’aller nager.

«Dolores plonger dans l’eau est le nec plus ultra pour le capitaine», dit Rosbach dans un confessionnal dans un extrait. «Elle est ivre, il fait noir, je n’ai pas besoin que quelqu’un mette sa propre vie en danger sous ma montre. Ce n’est pas un putain de roi. «

L’équipage supplie l’invité de sortir de l’eau, mais plus elle refuse, plus Rosbach se met en colère. Il finit par se coucher en elle, exigeant qu’elle sorte de l’eau. «Votre charte vient de se terminer!» Dit Rosbach à l’invité. « Maintenant sort! »

Il annonce ensuite la mauvaise nouvelle au reste des invités. «Je déteste vous dire cela, mais votre charte est terminée», leur dit-il. «Elle est dans l’eau. Elle est ivre. Et elle ne sortira pas. Nous allons retourner au quai parce que je ne supporte pas ça.

Sous le pont est tous les lundis à 9 / 8c sur Bravo.