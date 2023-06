Le capitaine Kirk revient et voyage dans le temps dans le clip de l’épisode 3 de la saison 2 de Strange New World

ACIS Nage à contre courant New Jet Vag 3 CV Mono Colis N°2-

NCC NEW JET VAG 3 CV MONO Pompe 70 m3/h avec façade + Coffret + Raccords + Télécommande montée de série permettant le déclenchement de la NCC à distance. ATTENTION ! La canalisation doit être étudiée proportionnellement à l'éloignement de la pompe. Installation Le JET VAG a été étudié pour équiper n'importe quel type de piscine. La pompe (à condition de changer le diamètre de la tuyauterie) peut être installé dans le local technique de la filtration sous réserve que la pompe soit en charge (sous le niveau d'eau). Il est en effet impératif que la pompe soit en charge et au plus près possible des pièces à sceller. Mis en service avec une pompe surpuissante, le JET VAG aspire l'eau de la piscine et la refoule comme un torrent. Matériaux Sa réalisation en matériaux traités anti corrosion et son design lui permettent de s'intégrer parfaitement dans votre piscine. Fonctionnement Muni d'une commande pneumatique sur la façade, il peut être mis en fonctionnement à tout moment, de l'intérieur du bassin. Sa buse de refoulement est orientable et réglable en débit d'air et d'eau directement par simple rotation. Simultanément l'air est aspiré par la prise d'air (située dans le local arrière) et des millions de bulles d'air sont propulsées, afin de vous procurer les plaisirs et les bienfaits de l'hydrothérapie.