Le capitaine de la marine s’exprime sur l’entraînement exténuant de Top Gun 2

Les acteurs ont suivi un cours conçu par le pilote et coordinateur aérien Kevin LaRosa II et Tom Cruise, qui a duré des mois, afin qu’ils puissent s’acclimater à la force G et aux autres effets physiques du vol dans un F-18.

Ferguson a ajouté que la formation était « très difficile, c’est intimidant et pas amusant », en disant: « [The cast] a bien fait.

Le pilote avait un certain nombre de tâches sur le plateau, notamment pour s’assurer que les valeurs, l’intégrité et les intérêts de la Marine étaient correctement représentés à l’écran, que les séquences de vol étaient aussi authentiques que possible, qu’aucun équipement n’était endommagé et que les acteurs et l’équipage étaient en sécurité – en particulier car ils utilisaient de « vrais avions ».