Le cannibale d’Atizapán et d’autres documentaires sur les tueurs en série sur Netflix

Ce 27 juin sera présentée en première la série documentaire intitulée »Cannibale, indignation totale », un nouveau documentaire qui racontera le cas de »El Caníbal de Atizapán », un fémicide qui assassine des femmes depuis 30 ans dans la municipalité de l’État de Mexico. La Cour Suprême de Justice de la Nation (SCJN) a donné son feu vert à la production d’une série télévisée sur l’affaire afin d’aborder la question de l’impunité pour les violences faites aux femmes et les féminicides au Mexique.

« Caníbal, indignation totale » comportera cinq chapitres qui raconteront le cas malheureux d’Andrés Filomeno Mendoza, arrêté le 15 mai 2021 pour le fémicide de Reyna, 34 ans. Après une recherche effectuée dans le cadre de la chasse au meurtrier par le bureau du procureur général de l’État de Mexico, les traces de la femme ont été retrouvées, ainsi que 4 300 autres restes squelettiques et plusieurs articles de 19 femmes victimes de fémicide.

La série sera diffusée à partir du 27 juin sur Canal 22 et Le canal des étoiles à partir de 23h00, chaque chapitre étant diffusé tout au long de la semaine, la première de son dernier chapitre le 1er juillet 2022.

Liste des épisodes de Cannibal, l’indignation totale

Reine – 27 juin

Un voisin parfait – 28 juin

Le cannibale – 29 juin

Conséquences – 30 juin

Indignation totale – 1er juillet

Selon le président du SCJN et du Conseil judiciaire fédéral, Arturo Zaldívar »Cannibale, indignation totale » a pour objectif d »’émouvoir les consciences, de montrer qu’on ne peut pas continuer à enquêter sur les cas de femmes mortes et disparues avec une frivolité et une inefficacité énormes, qu’on ne peut pas continuer à revictimiser les familles, qu’on ne peut pas garder pensant qu’ils ne sont que des statistiques. »

La série documentaire présentera plusieurs témoignages de voisins et de locataires du cannibale Atizapán, ainsi que des déclarations de policiers et du capitaine des pompiers de la municipalité. Nous aurons également l’analyse de Gabriela Warketin, Feggy Ortski, Itzel-Cruz, Ruth Olvéra et Irène Tello.

Documentaires sur les tueurs en série sur Netflix

Fils de Sam : Une descente aux enfers







Le documentaire suit l’histoire du meurtrier condamné connu sous le nom de Fils de Sam. david berkowitz a été condamné à la prison pour le reste de sa vie pour les crimes qu’il a commis dans les années 1970, cependant, le journaliste Maury Terry Il était convaincu que les meurtres en série ne pouvaient pas être l’œuvre d’une seule personne, mais qu’il s’agissait d’un groupe de personnes liées à une secte satanique.

Le documentaire déterre les découvertes de Terry après 40 ans d’enquête, offrant des théories et des preuves à l’appui des découvertes de Terry, où les meurtres sont même revenus à Charles Manson.

Night Stalker : A la recherche d’un tueur en série







Un documentaire plein d’images horribles et horribles de scènes de crime qui ne conviennent pas à tous les publics. La série raconte l’histoire de Richard Ramírezun meurtrier, violeur et agresseur qui a brutalement abusé de dizaines de personnes en 1984 et 1984, racontant les faits par les mêmes enquêteurs qui l’ont traqué dans chacune de ses attaques, étant une histoire ébouriffante et pleine de tension.

Les Gardiens







La sœur Catherine Cesnik, une religieuse de 26 ans qui a enseigné au flair de l’archevêque Keough à Baltimore dans les années 1960, après avoir été kidnappée et brutalement assassinée, un meurtre qui n’a jamais été résolu. »The Keepers » est l’histoire de certains de ses élèves, devenus adultes, qui ont pris sur eux d’enquêter sur la mort de leur professeur bien-aimé.

Dans leur recherche, ils découvrent que le curé de l’école, le père Joseph Maskel a été accusé d’abus sexuels et psychologiques à l’école et que la mort de Cathy était peut-être une dissimulation afin de ne pas révéler les abus cachés.

Scène de crime : disparition de l’hôtel Cecil







» The Vanishing At The Cecil Hotel » est une histoire troublante et déroutante qui laissera probablement les téléspectateurs avec plus de questions que de réponses. L’histoire raconte comment en 2013 les habitants de l’hôtel Cecil à Los Angeles se sont rendus compte que l’eau du robinet était brune et avait un goût étrange, réalisant qu’il y avait un corps en décomposition dans le réservoir d’eau. C’est ici qu’on découvre que le corps appartenait à une jeune femme nommée elisa lammais répondre à la question de savoir comment il est arrivé là est un vrai mystère.