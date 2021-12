Le candidat d’America’s Got Talent, Skilyr Hicks, est décédé à 23 ans

VINTAGE GUITARS JOE DOE PUNKASTER GUITAR WITH CASE

Joe Doe par Vintage ~ Punkaster « Punkaster » détenu, détruit et reconstruit à la hâte par Brandon Hicks Dès qu'il a appris à marcher, Brandon Hicks a fait preuve d'un talent effrayant pour la destruction ; incendier le condo familial à l'âge de 5 ans, briser trop d'os pour pouvoir compter et même se briser les dents de devant en essayant d'attraper une balle de baseball dans sa bouche. Après avoir épuisé la patience de ses parents et des habitants d'une petite ville de Bone Lake, dans le Wisconsin, l'adolescent Hicks a été exilé en 1977 et est parti voyager à travers l'Amérique. Dérivant d'un État à l'autre, plus boule de démolition que tumbleweed, Hicks a finalement trouvé sa maison spirituelle à Times Square, New York, en 1979. Hicks travaillait à une billetterie au Wide Eye Peep Show le jour et jouait avec son groupe FistMeetsFace la nuit. Après seulement quelques spectacles explosifs, FistMeetsFace est devenu l'acteur incontournable de la scène punk new-yorkaise où chaque performance comprendrait une guitare brisée, une flaque de sang et, après la soirée d'après-spectacle, un autre cœur brisé. Corps : Un accident de voiture d'un corps de guitare fait de nombreux morceaux d'aulne américain. Rappelez-vous, certaines choses sont plus que la somme de leurs parties, tout comme la chanson de 35 secondes de Brandon « Riot In My Brain » avec son utilisation inspirée des sirènes de police, des aboiements de chiens et d'un moteur à réaction qui explose. Pont : Le pont supérieur Wilkinson WVC Vibrato permet de remuer le cochon, de plonger dans les cordes et de se gargariser. Traitez-le comme votre pire ennemi et il reviendra toujours au diapason. Micros : Trio of Joe Doe a conçu des Single Coils, transplantés de diverses guitares que Brandon a détruites au fil des ans. Les tons vont du subtil au pointu... attendez subtil ? Pas dans le vocabulaire de Brandon. Commandes : Master Volume et Master tone, avec un sélecteur de micros sournois à cinq positions, intégré dans un pickguard à double style incomparable et dépareillé. Mécaniques : Les têtes de machine Wilkinson WJ55 EZ Lok offrent une action simple et efficace. Peut-être la chose la plus fiable dans la vie de Brandon. Manche : Érable de roche dure avec des accordeurs et des points dépareillés. Votre paume en sueur adorera le profil classique Vintage « soft C » et le confort qu'il apporte. De plus, retournez-le et vous aurez un aperçu de la vie personnelle de Brandon - les coordonnées des avocats d'urgence et les numéros de téléphone des anciennes petites amies. Touche : Hard Rock Maple, avec des marqueurs de position personnalisés et le numéro Cellfone de Kate. Elle dirige maintenant une entreprise de produits musicaux, a des jumeaux et un plombier pour mari. Pour penser, à l'époque, elle avait l'habitude de faire évoluer le système de sonorisation pour plonger dans la foule lors des concerts de Brandon... Frettes : 22 frettes à profil moyen. Brandon n'a jamais eu besoin d'aller plus haut que le...