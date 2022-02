Le candidat au poste de gouverneur de l’Oregon, Stan Puliam, s’adresse au groupe Facebook Swinger

Le candidat au poste de gouverneur républicain de l’Oregon, Stan Pulliam, prend des coups de toutes parts grâce à des fuites d’images et de messages de Facebook privés qui ont récemment fait surface.

Pulliam, qui est l’actuel maire de Sandy, et sa femme MacKensely ont été contraints de répondre aux rumeurs selon lesquelles ils seraient impliqués dans une communauté échangiste de Portland.

Stan Pulliam a admis que sa femme et lui avaient déjà rejoint un groupe Facebook d’échangistes.

Dans les images et les messages divulgués, Pulliam et MacKensely se sont révélés avoir été actifs dans le groupe.

Cela est un peu choquant car le candidat au poste de gouverneur se présente comme candidat républicain, un parti qui n’est généralement pas très réceptif à l’amour libre et à toute sorte de relations sexuelles non traditionnelles.

Bien que Pulliam n’ait pas rendu public l’information, il s’est largement penché sur les accusations, affirmant qu’il s’agissait d’une affaire privée mais que lui et sa femme n’en avaient pas honte.

« Les décisions que nous avons prises devaient être prises par MacKensey et moi dans l’intimité de nos propres maisons », a-t-il déclaré dans un communiqué.

« Nous ne demandons certainement à personne de participer ou de pratiquer ou de faire l’une des choses que nous avons décidé de faire dans le passé. Mais nous n’avons certainement pas non plus honte des décisions que nous avons prises dans le passé non plus, car elles nous a rendus plus forts.

Pulliam semble essayer de tracer une ligne fine entre sa plate-forme Trump et ce nouvel aspect pas si traditionnel de sa vie personnelle.

La conversation entourant le passé échangiste de Pulliam est généralement désobligeante; certains soutiennent les revendications de Pulliam en matière de confidentialité, mais la plupart à gauche et à droite en profitent pour faire des blagues et appeler Pulliam à se retirer.

Un utilisateur de Twitter a posté un tweet faisant une blague sur le vote « swing » aux dépens de Pulliam, en disant : « Quelqu’un devrait faire savoir à Pulliam que ce n’est pas ce que les gens veulent dire lorsqu’ils disent « votants swing ». »

Pulliam a essayé de contrôler la conversation sur son passé échangiste.

Pulliam a tenté de transformer la situation en un exemple des politiques qui font partie de sa plate-forme, en disant: « Dans l’Oregon, nous chérissons vraiment les valeurs d’individualité et de liberté. »

Cependant, étant le républicain fidèle de Trump, Pulliam a également ressenti le besoin de nuancer ses actions en précisant qu’il n’était ni bisexuel, ni gay, en disant : « Je suis un homme hétérosexuel, et je n’ai personnellement participé qu’à des activités hétérosexuelles. .”

Avant le scandale, Pulliam était un candidat populaire dans la course au poste de gouverneur de l’Oregon. Il reste à voir comment son passé échangiste nouvellement dévoilé l’affectera, mais jusqu’à présent, il semble que cela se reflète mal sur lui aux yeux des électeurs républicains.

Il reste à voir comment le gros mensonge soutenant le candidat au poste de gouverneur du GOP de la plate-forme Trump sera équitable lors de son élection, mais il est peu probable qu’il puisse transformer cette controverse en autre chose qu’un négatif pour lui.

Comme le dit un professeur de sciences politiques, « Donald Trump peut s’en tirer. Stan Pulliam… je ne pense pas qu’il le puisse.

