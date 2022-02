Le candidat au conseil d’administration du comté de Milwaukee met fin à sa campagne après un commentaire sur le « bidonville africain »

Un candidat du comté de Milwaukee candidat au conseil de surveillance a retiré sa campagne après avoir fait ce qu’on a appelé des commentaires «incroyablement racistes» sur la criminalité dans une ville voisine.

Peter Tase s’inquiétait du crime qui se produisait à Glendale, à à peine 15 minutes d’intervalle, mais pour résoudre les problèmes qui se produisaient, il a fait des commentaires très insensibles à la race qui ont suscité suffisamment de critiques pour lui donner l’impression qu’il devait démissionner.

Peter Tase a dit qu’il craignait que Glendale ne se transforme en un « bidonville africain ».

Tase était candidat au poste de superviseur du comté du district 1 avant de faire des remarques désobligeantes sur un crime récent.

Il a raconté l’histoire d’un crime survenu dans le magasin où il travaillait, pour établir des parallèles avec la situation actuelle et essayer de sembler relatable.

Il a dit que deux hommes noirs avaient volé à l’étalage du magasin, s’enfuyant avec des articles pour bébés et que lorsqu’il est sorti pour chercher des policiers, il n’y en avait aucun en vue.

A la suite de l’histoire, il y avait cette déclaration : « Je ne veux pas que ce quartier se transforme en bidonville africain, vous savez ? »

« Bidonville » est un terme généralement utilisé pour décrire une zone pauvre à la périphérie d’une ville où les maisons sont mal faites et mal entretenues, les gens sont pauvres et la criminalité est courante.

Cependant, la question a plus à voir avec l’état défaillant de la société et n’a rien à voir avec les gens eux-mêmes.

Supposer qu’une ville voisine devenait un « bidonville africain » est non seulement incroyablement raciste, mais ne reconnaît pas non plus le problème plus important de savoir pourquoi quelqu’un aurait besoin de recourir au vol en premier lieu – sans parler de prendre soin de son bébé dans ce cas.

Peter Tase a été critiqué pour ses commentaires racistes.

« C’est incroyablement raciste. Oui. Je ne sais même pas quoi dire d’autre », a déclaré l’opposante de Tase, la superviseure sortante du district 1 du comté, Liz Sumner. « Comment il fait le saut de quelqu’un qui vole à l’étalage dans son magasin, à toute la communauté qui devient un bidonville est vraiment étrange. »

Le mardi 1er février, Peter Tase a annoncé qu’il retirait sa candidature, publiant la déclaration suivante à la « région de la côte nord ».

« J’ai fait des erreurs tout au long de ma vie, comme nous tous ; et, je me rends compte que certains de mes commentaires récents étaient insensibles, inappropriés et blessants pour de nombreuses personnes. Pour cela, je suis vraiment désolé », a-t-il déclaré dans le communiqué.

Il avait espéré unir la grande communauté de la Côte-Nord par le biais de projets tels que l’application de la loi, les problèmes de santé mentale, les parcs de comté et le patriotisme, mais a déclaré qu’il regrettait que ce ne soit plus une possibilité.

« En tant qu’immigrant, j’aime vraiment ce pays et la communauté dans laquelle je vis », a-t-il déclaré. « Je veux remercier l’Amérique de m’avoir offert une vie de liberté et d’opportunités. »

Il a immigré aux États-Unis depuis l’Albanie et a affirmé que sous 17 ans dans le communisme albanais, il appréciait la liberté que les États-Unis lui avaient apportée.

« Les gens ont la liberté de réussir », a-t-il poursuivi, « de faire des erreurs et de recommencer en reconnaissant que le peuple américain pardonne et veut que tout le monde réussisse. »

Mais ces mêmes positions sont ce qui l’a conduit à cette controverse en premier lieu – quelque chose que Sumner a compris.

« Mais je pense que si nous investissions dans les services sociaux et offrions des opportunités et une meilleure éducation à tous, nous verrions naturellement une réduction du besoin de tout type de sécurité publique », a déclaré Sumner.

Maintenant, Sumner affronte un autre adversaire dans la course pour représenter le district 1, qui couvre l’extrême nord de Milwaukee et les banlieues de Glendale, Fox Point, Shorewood, River Hills, Bayside et Brown Deer.

