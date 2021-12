Le candidat à l’attraction nue a continué parce que des «filles méchantes» menaçaient de faire fuir ses nus

Pickwoo M22 Simulation Jouer à Faire Semblant Maquillage Ensemble Mode Beauté Jouet pour Enfants Filles Cadeau

Caractéristiques:Nom de la marque: PickwooNom de larticle: jouet de maquillageModèle : M22Matériel: plastiquePoids: 500gCaractéristique:【Sûr et non toxique】 - Lensemble de maquillage réaliste et charmant, fabriqué à partir de mousse EVA écologique, il a lair et se sent réel! Pas de gâchis et pas de coloriage, faites semblant de vous amuser ! Ne vous inquiétez pas de blesser la peau sensible de vos enfants. Évitez que les enfants nendommagent le vrai kit cosmétique, ne vous inquiétez pas dingérer. Gardez vos filles actives occupées, sauvez les nerfs des parents.【Trousse de maquillage portable pour enfants】 - Livré avec une trousse de maquillage, avec un étui à cosmétiques portable, est assez grand pour garder tous les jeux de maquillage organisés. Notre ensemble de maquillage est assez grand pour garder tous les kits de maquillage pour filles en ordre. Le sac a un design compact, ce qui permet à la petite princesse de le porter nimporte quand, nimporte où.【Jeu de maquillage amusant】 - Ces jouets de maquillage au pochoir de simulation pour enfants peuvent satisfaire les fashionistas de plus de 3 ans, passer du temps avec leurs parents, promouvoir linteraction parent-enfant et offrir des heures de divertissement à votre petite princesse.【Jouet de maquillage de simulation】 - 1 * sac cosmétique, 1 * rouge à lèvres, 1 * pinceau de maquillage, 2 * vernis à ongles, 1 * fard à paupières dans un pot, 1 * bouffée avec miroir, 1 * fard à paupières; 1 * jouet mascara. 3 * pinceau fard à p