Le Canada lancera le Moon Rover d’ici 2026

Les plans lunaires du Canada deviennent de plus en plus ambitieux.

Le pays développera un rover lunaire robotique en partenariat avec la NASA et le lancera d’ici 2026, a annoncé mercredi 26 mai François-Philippe Champagne, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

« Le rover transportera au moins deux instruments scientifiques, canadien et américain. La mission visera à collecter des images, des mesures et des données de la surface de la lune, ainsi qu’à faire survivre au rover une nuit entière sur la lune », Fonctionnaires de l’Agence spatiale canadienne (ASC) a déclaré mercredi dans un communiqué . (Une nuit lunaire dure environ 14 jours terrestres.)

Chronologie lunaire: L’exploration de la lune par l’humanité

Pour lancer le projet, qui explorera une région polaire lunaire, l’ASC sélectionnera bientôt deux entreprises canadiennes pour développer des concepts pour le rover et ses instruments, ont ajouté des responsables de l’agence.

D’autres engins canadiens atteindront la lune dans les années à venir également, si tout se passe comme prévu. Par exemple, trois technologies commerciales financées par le programme d’accélérateur d’exploration lunaire de l’ASC devraient subir un test de surface lunaire en 2022 – un ordinateur de vol à intelligence artificielle de Mission Control Space Services; caméras panoramiques légères construites par Canadensys; et un nouveau système de navigation planétaire développé par NGC Aerospace Ltd.

Tous les trois participeront à la première mission lunaire de l’atterrisseur HAKUTO-R, construit par une société basée à Tokyo. ispace , il a été annoncé mercredi. (NGC utilisera des photos capturées par les caméras HAKUTO-R pour aider à démontrer son système de navigation autonome.)

«Nous sommes honorés que les trois sociétés récompensées par l’ASC se soient vues confier les services d’ispace pour mener à bien leurs opérations sur la surface lunaire», a déclaré le fondateur et PDG d’ispace, Takeshi Hakamada dit dans une déclaration différente . «Nous y voyons une démonstration de la confiance qu’ispace a développée avec CSA au cours des dernières années, ainsi qu’une reconnaissance de la position positive d’ispace sur le marché nord-américain.

Également à bord de cette mission HAKUTO-R se trouvera le premier rover lunaire des Émirats arabes unis, un 22 lb. (10 kilogrammes) robot nommé Rashid et, nous avons appris mercredi, un « robot transformable » de la taille d’une balle de baseball développé par l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) et plusieurs sociétés privées. La charge utile japonaise rassemblera des données pour aider au développement de Croiseur lunaire , un grand rover pressurisé et transportant des astronautes que JAXA construit avec l’aide de Toyota.

Mais revenons aux plans lunaires du Canada: la nation est également un partenaire clé de la NASA Programme Artemis d’exploration lunaire en équipage, qui vise à établir une présence humaine durable à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020. La nation est fournir le bras robotique pour un élément clé de l’infrastructure Artemis, une station spatiale en orbite autour de la lune appelée Gateway.

Et un L’astronaute canadien sera à bord d’Artemis 2 , une mission autour de la lune de quatre personnes qui devrait être lancée en 2023 (Artemis 3, la première mission d’atterrissage lunaire avec équipage depuis Apollo 17 de la NASA en 1972, est actuellement ciblée pour 2024, bien que ce calendrier devrait être assoupli. )