Le Canada déclare que seuls les véhicules zéro émission seront vendus dans le pays d’ici 2035

Toutes les nouvelles voitures et tous les camions légers au Canada devront être à zéro émission d’ici 2035, a annoncé le ministre des Transports Omar Alghabra, repoussant ainsi le calendrier d’élimination de la pollution des véhicules. « Aujourd’hui, j’annonce que nous accélérons notre objectif de véhicules zéro émission. D’ici 2035, toutes les nouvelles voitures et tous les camions légers vendus au Canada seront des véhicules zéro émission – 100 % d’entre eux », a déclaré Alghabra lors d’une conférence de presse. « C’est cinq ans plus tôt que notre objectif précédent », a-t-il déclaré.

La mesure réglementaire, a-t-il déclaré, aidera le Canada à atteindre son objectif global de zéro émission de carbone pour l’économie d’ici le milieu du siècle.

Alghabra a noté que son pays est l’un des rares au monde à avoir accès à toutes les ressources clés pour produire des batteries de véhicules électriques (VE), et a félicité General Motors, Ford et d’autres constructeurs automobiles pour avoir ouvert des usines d’assemblage de véhicules électriques au Canada.

Mais malgré les incitations gouvernementales pour couvrir les prix relativement plus élevés des véhicules électriques, les achats ont été lents à décoller.

Selon les données du gouvernement, les véhicules électriques à batterie et les hybrides rechargeables représentaient moins de 4 % des 25 millions de voitures particulières et de camions immatriculés au Canada l’année dernière, contre environ 2 % en 2019.

