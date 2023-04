Le camouflage parfait pour nous rendre invisibles : ils parviennent à mélanger des cellules humaines et de calmar

Bumble and Bumble Hairdresser's Invisible Oil Soft Texture Finishing Spray leichter Halt 150 ml

Ce finisseur léger et texturant est mélangé à un mélange unique de 6 huiles pour donner aux cheveux coiffés un aspect doux, décontracté et ébouriffé. Parfait pour les cheveux secs ou abîmés et pour ceux qui veulent une texture sans ce fini pailleux et collant.Bourdonnements et bourdonnements. Les produits sont exempts de parabènes, de phtalates, d'huiles minérales et de formaldéhyde.Application : bien secouer. Vaporisez le produit uniformément sur les cheveux secs à une distance de 20 à 25 cm. Utilisez-en plus, pour plus de rebondissement dans les cheveux.