Le camion urbain Irizar ie remporte des prix environnementaux

Date: 17 novembre 2020

Le concept d’Irizar ie camion urbain a été reconnu avec l’attribution de prix environnementaux. L’une des distinctions les plus récentes est venue de la Commission européenne.

Le premier camion électrique d’Irizar, développé conjointement avec FCC Medio Ambiente, a été distingué lors de l’édition 2019-2020 des European Environment and Company Awards (EBAE Awards) dans la catégorie Produit et / ou service pour le projet «Platform Development» Véhicule à haut rendement, traction électrique modulaire et autoportante pour les services urbains ».

Le camion urbain Irizar ie est un camion électrique, conçu pour répondre aux différents besoins du marché, prêt à fonctionner en ville et en milieu urbain sans produire d’émissions. Le premier modèle est équipé d’un corps de chargement latéral pour la collecte des déchets solides.

La Commission européenne a décerné les prix EBAE depuis 1987 afin de reconnaître les entreprises qui combinent avec succès la viabilité économique de leurs entreprises avec la protection de l’environnement.

Développé par Grupo Irizar et FCC Medio Ambiente, le camion urbain Irizar ie a également remporté un prix au World Smart Cities dans la catégorie Innovative Ideas, un événement intégré dans le programme du Congrès mondial Smart City Expo 2019.

La production en série de véhicules tels que le camion de collecte des déchets urbains, basé sur un châssis zéro émission, permet une réduction drastique des émissions de bruit et de dioxyde de carbone, en plus d’une réduction jusqu’à 50% de la consommation d’énergie par rapport avec un véhicule conventionnel.

D’autre part, il contribue de manière décisive à la mise en œuvre de la mobilité électrique dans les véhicules de service urbains des métropoles, avec des effets positifs en termes d’émissions de gaz d’échappement et de bruit, ainsi qu’à la réduction de l’empreinte carbone.

