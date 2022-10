Le camée majeur de Black Adam expliqué par The Rock

Alerte spoiler : cette histoire contient des SPOILERS MAJEURS pour Black Adam





Après plusieurs mois de rumeurs et de spéculations, le film de bande dessinée Adam noir est arrivé avec un camée majeur confirmé. En salles le 21 octobre, Adam noir être libéré était monumental à bien des égards, en tant que star Dwayne The Rock Johnson travaillait lentement à la réalisation de ce film depuis des années. Mais quelque chose d’autre qui se démarquera vraiment pour les téléspectateurs dans le film est l’apparition de Superman avec l’acteur préféré des fans Henry Cavill reprenant le rôle, taquinant une future confrontation entre l’homme d’acier et Black Adam.

Dans une nouvelle interview avec ComicBook.com, Johnson explique comment ce camée s’est concrétisé. Pour ce qui est de faire participer Cavill, ce n’était pas difficile étant donné que les deux sont déjà amis. La même chose peut être dite pour Dany Garcia, un autre des producteurs du film qui avait fait campagne pour que Cavill apparaisse dans le film. Alors que les dirigeants précédents de Warner Bros. avaient rejeté leurs demandes de faire venir Cavill, les nouveaux dirigeants étaient beaucoup plus réceptifs à l’idée. Cela a aligné les étoiles juste pour que le camée se produise.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Eh bien, je connais Henry depuis longtemps. Nous sommes copains. Ma partenaire commerciale de longue date, Dany Garcia, est une grande avocate d’Henry. Elle a géré la carrière d’Henry au fil des ans. nous aimons Superman. Il y a un nouveau leadership sur le point de se produire dans Warner Brothers. Voici une opportunité. À la fin de Adam noir, nous ferons tout notre possible pour rendre hommage et respecter la mythologie de Black Adam et le construire comme étant la force la plus puissante et la plus imparable de cette planète. Et si nous faisons bien notre travail, à la fin du film, alors entrera non seulement la force la plus puissante et la plus imparable de tout l’univers de Superman, mais aussi celle que les fans veulent. »





Quel sera l’avenir de Superman contre Black Adam ?

Images de Warner Bros.

Un autre acteur aurait pu être amené à jouer une incarnation différente de Superman, mais ce n’est pas quelque chose que The Rock voulait voir. Il a poursuivi en expliquant comment la nouvelle direction qui surveille le DCEU accorde plus d’attention à ce que les fans demandent. Cela a rendu beaucoup plus facile pour Cavill de signer pour reprendre son rôle dans Adam noiret comme l’ajoute Johnson, il n’aurait pas pu le voir autrement de toute façon, notant à quel point Cavill est vraiment parfait pour cette partie.

« Et c’est la différence. Et c’est la nouvelle ère dont je parle. Cette nouvelle ère dans l’univers DC est que nous écoutons, mec. Nous écoutons les fans. Nous ne pourrons peut-être pas faire tout ce qu’ils veulent, mais ils vont savoir qu’ils ne sont pas ignorés parce qu’ils ont été ignorés pendant si longtemps. Mais nous allons les écouter, mec. Donc, en présentant cela à Henry, il a aussi… Mec, quand il s’agit de Superman, je ne sais pas s’il y a une autre personne sur la planète qui aime et incarne la mythologie, la philosophie et tout ce qui concerne Superman qu’Henry. Et donc je suis si heureux que tout se soit réuni. Je suis si heureux que les fans en perdent la tête. Et je suis si heureux qu’il y ait un nouveau changement dans cet univers DC. Et Superman est de retour. »

Nous pouvons probablement parier sur plus à venir de Black Adam et Superman à l’avenir. Adam noir L’acteur Aldis Hodge a récemment suggéré l’idée de faire une trilogie de films avec la confrontation Black Adam contre Superman qui se déroule enfin dans ce troisième film. Quoi qu’il en soit, il y a de quoi être excité pour les fans de DC qui attendent depuis longtemps de voir ces deux personnages partager l’écran.

Adam noir est à l’affiche dans les salles de cinéma depuis le 21 octobre 2022.