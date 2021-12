Le camée du frère de Tom Holland coupé de Spider-Man: No Way Home

Plus tôt dans l’année, lorsque le phénomène mondial qui Spider-Man : Pas de chemin à la maison était en train d’être tourné, il a été révélé et même publié sur le compte Instagram de Tom Holland que son frère, Harry Holland ferait une petite apparition dans le film en tant que trafiquant de drogue que Spider-Man attrape, similaire à son camée dans Russo Brothers de Tom Holland. LED, Cerise. Cependant, lors de la tournée de presse, lorsque Tom Holland en parlait dans un talk-show, détaillant l’expérience et le contraste entre sa plainte de scènes où son personnage doit rester à l’envers pendant une grande partie du film, et son frère appelant ses affirmations injustifiées, il a révélé que le camée de son frère était similaire, où il a dû rester à l’envers pendant une grande partie du tournage, mais la scène n’a pas fait le montage final du film.

La scène, en particulier, a fait le tour des plateformes de médias sociaux comme Instagram et Reddit lorsqu’elle a été divulguée, des semaines avant la sortie du film, montrant Spider-Man attraper un trafiquant de drogue dans les rues, joué par Harry Holland, et l’attraper et la sangle lui à l’envers. Alors qu’il s’arrête pour discuter avec le croupier, un partisan de Mysterio jette un pot de peinture verte sur son costume lorsqu’il est distrait. Spider-Man regarde son costume avec dégoût alors que le criminel qui a jeté la peinture s’enfuit de lui, disparu depuis longtemps.

Bien que cette scène ait quelque peu fait le film, la seule perspective qui était dans le film était un bref clip du costume de Spider-Man sur lequel de la peinture verte avait été jetée, filmé par une caméra mobile, conduisant à la brève inclusion du noir et- costume en or de Spider-Man, qui n’était que l’intérieur de son costume existant depuis le début. Le rôle de Harry Holland dans le film, cependant, a été complètement coupé, à l’ironie comique de la situation étant que Harry Holland avait l’habitude de taquiner Tom Holland en se plaignant de scènes où le personnage de Tom est à l’envers, mais une fois la scène tournée et il a dû rester à l’envers, se plaignit-il aussi.





De toute évidence, les fans n’ont pas été déçus du tout par le film, car certains personnages se sont dirigés vers le grand écran, ce qui, s’il était mentionné, serait un énorme spoiler. Les fans sont même allés jusqu’à appeler Spider-Man : Pas de chemin à la maison, pas seulement le meilleur film de Spider-Man de tous les temps, ce qui est déjà quelque peu discutable, mais le meilleur film de bande dessinée de tous les temps, ce qui est largement discutable. Avec Nolan’s Le Chevalier Noir largement accepté comme le meilleur film de bande dessinée à ce jour, avec les deux derniers Vengeurs films et Panthère noire se retrouvant également dans la conversation, parfois, il semble que maintenant un nouveau concurrent soit entré sur le ring.

Spider-Man a également extrêmement bien réussi au box-office, atteignant la distinction d’un milliard de dollars en dix jours à peine, et est devenu le plus grand film de l’ère de la pandémie, et 2021 également, un énorme exploit à se vanter, face à des superproductions comme Pas le temps de mourir, Dune et Venom : qu’il y ait un carnage. Alors que les fans, en grande partie, n’ont pas beaucoup de critiques à l’égard du film, on pourrait penser que l’exclusion de Harry Holland pourrait bouleverser certains des plus grands fans de Harry Holland. Cependant, il y a toujours une prochaine fois, car Amy Pascal a confirmé le développement d’une autre trilogie de films Spider-Man dirigés par Tom Holland, et ce n’est certainement pas prévu comme la dernière sortie de Holland en tant que MCU Spider-Man préféré des fans.









