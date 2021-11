Le camée d’Ellen Pompeo dans Catch Me If You Can avec Leonardo DiCaprio

Attrape-moi si tu peux est un film de 2002 réalisé par l’emblématique Steven Spielberg et mettant en vedette le talentueux et populaire Leonardo DiCaprio. Le film raconte l’histoire de Frank Abagnale Jr., un homme devenu millionnaire avant d’avoir 19 ans grâce à une série d’arnaques dans lesquelles il se présentait comme pilote de ligne, médecin et avocat.

Le casting est complété par Christopher Walken en père du jeune homme, Amy Adams en fiancée, Martin Sheen en futur beau-père et Nathalie Baye en mère. La musique du film est confiée à un compositeur avec beaucoup d’histoire : John Williams. Rappelons-nous : ce talent est en charge des bandes originales de Guerres des étoiles, Requin, Superman et Indiana Jones, entre autres.

Le camée d’Ellen Pompeo dans un film de Spielberg

Le film compte comme Frank Abagnale Jr. il utilise ses talents pour la contrefaçon et le crime si efficacement qu’il ne peut être arrêté par la police. Un agent particulier suit les étapes : Carl hanratty, joué par le polyvalent Tom Hanks. Il y a de nombreuses occasions où cet homme de loi est sur le point d’attraper le criminel, qui s’échappe intelligemment encore et encore.

Dans ce contexte, la célèbre comédienne Ellen Pompeo, protagoniste de la série L’anatomie de Grey, a participé au film. Son petit rôle est celui de l’hôtesse de l’air Marci qui tombe amoureuse de Frank et a rendez-vous avec lui, mais ils ne se reverront plus. Ce caméo a précédé l’émission qui l’a amenée à une popularité mondiale dans le rôle de la professionnelle de la santé. Gris Meredith. Important! Steven Spielberg reconnu le talent et la beauté de l’interprète.

La course de Ellen Pompeo Elle poursuivra son parcours avec succès grâce au spectacle qui a catapulté sa vie professionnelle et l’a transformée en l’un des visages les plus reconnus de l’industrie hollywoodienne. Qui ne sait pas L’anatomie de Grey? Bien que dernièrement il semble que la polémique accompagne sa vie, Ellen a su porter sa popularité naturellement. En attendant et dans la mémoire : Ce n’est pas tous les jours qu’on joue avec DiCaprio réalisé par Spielberg !

