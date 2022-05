Le camée caché de Martin Scorsese dans Les Sopranos

HBO

La série créée par David Chase a une nette influence du cinéma du réalisateur derrière Conducteur de taxi. Il y a plus de deux décennies, la production de HBO lui rendait son hommage bien mérité.

© GettyMartin Scorsese.

le cinéma de Martin Scorsese Il se caractérisait par la crudité de ses histoires et la manière dont il représentait le monde criminel, en particulier aux États-Unis. Depuis Conducteur de taxi Dès lors, toute sa filmographie passe par des productions hollywoodiennes et il est honoré par différents cinéastes. Pensez juste à la façon dont joker depuis Todd Phillips a été traversé par le roi de la comédie de garder à l’esprit un exemple récent, parmi tant d’autres que l’on peut citer.

Et si pour se remémorer des productions emblématiques traversées par le cinéma de Scorsese c’est, il est impossible de mettre de côté Les Sopranos. La série créée par David Chasse créé en 1999 et avec 6 saisons, il est considéré comme la mère de l’âge d’or de la télévision, à partir de laquelle des émissions comme Breaking Bad, Des hommes fous et tant d’autres qui faisaient partie d’une grande époque du petit écran.

Dans Les Sopranos, Scorsese a eu son hommage bien mérité et précisément avec l’un des personnages qui finira plus tard par se tourner vers le monde du cinéma, Christophe Moltisanti. Lors d’une visite en boîte de nuit avec son ami Brendan et sa petite amie, Adrienils ont pu voir le directeur de l’Irlandais. Dans une courte séquence, on les entend nommer Scorsese et on le voit pressé d’entrer dans la place.

Si vous vous demandez s’il s’agissait bien du réalisateur emblématique de Hollywood, La réponse est négative. En fait, c’était l’acteur Antoine Campos celui qui était chargé de l’interpréter dans Les Sopranos. Pourtant, il est juste de dire que la façon dont il est représenté contribue à entretenir la tromperie : il passe très vite et dans un endroit faiblement éclairé, ne regardant qu’une seule fois la caméra. Vous souvenez-vous ?

+L’autre connexion entre les Sopranos et Scorsese

Au-delà de ce camée mentionné, Martin Scorsese a un autre point commun avec Les Sopranos. Tant le réalisateur que la série créée par David Chasse ils ont partagé un concepteur de production. Il s’agit de Bob ShawQui a Le loup de Wall Street Oui L’Irlandaiset faisait partie de Les Sopranos dès la deuxième saison, en plus d’avoir travaillé sur le prequel de hbo max, les saints de la foule. Nous avons parlé avec lui de cette production et vous pouvez voir notre interview ici.

