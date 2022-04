Le calvaire que Shelley Duvall a vécu sur le tournage de The Shining

Curiosités

Réalisé par Stanley Kubrick, bien qu’il ait été mal accueilli par la critique à l’époque, il est aujourd’hui considéré comme un chef-d’œuvre. L’actrice qui jouait Wendy a beaucoup souffert pendant la production.

©IMDBShelley Duval dans le rôle de Wendy Torrance.

À ce jour, personne ne devrait oser remettre en question la qualité de L’éclat. D’après la pièce du même nom Stephen Kingest considérée comme l’une des meilleures adaptations des romans publiés par l’auteur, avec Compte sur moi. Le film est sorti en 1980, sous la direction de Stanley Kubricket a été réalisé par Jack Nicholson et Shelley Duvall.

Parmi les artistes principaux, celui qui a sans doute passé un très mauvais moment pendant le tournage était Duval. L’actrice a vu comment sa santé mentale s’est effondrée pendant le tournage, à cause de la façon dont kubrick l’a traitée. C’est que le réalisateur a essayé de tirer le meilleur parti d’elle au prix de la maltraiter et de ne pas lui donner d’espace pour avoir tout type de lien avec ses compagnons sur le plateau. Ainsi, il en est venu à la laisser isolée et il n’a jamais manqué d’éloges pour l’actrice pour la manière dont elle a fait toutes les scènes.

Pour Duval C’était le début de la débâcle : chute de cheveux, stress incontrôlable et même de vraies larmes, sur un plateau dans lequel on n’a jamais pris la peine de la mettre à l’aise. A cette époque, l’actrice avait 28 ans et elle ne savait pas que 13 des pires mois de sa vie l’attendaient. « Je suppose que c’est pour ça que la plupart des gens me connaissent, n’est-ce pas ? Et écoutez, je n’entrerai pas trop dans les détails, mais ce film était un enfer. »a-t-il assuré dans une interview à docteur phil.

Dans ce contexte, il a assuré qu’il n’avait aucun problème avec ses camarades de casting. « Ils étaient tous merveilleux et drôles, mais il y avait Stanley Kubrick, le réalisateur de ce chef-d’œuvre. Tout ce que je dirai maintenant, c’est que s’il n’avait pas dirigé comme il l’a fait, s’il n’avait pas tout fait avec force et cruauté, je suppose que je n’aurais pas fini comme je l’ai fait. »a-t-il pointé. kubrick Il avait rarement l’habitude d’anticiper ce qu’ils allaient filmer dans la scène, il ne lui a jamais dit comment ils allaient tourner la séquence de chauve-souris, et il lui a même fait filmer la scène de la porte plus de 120 fois. « Il m’a mis la pression et m’a poussé comme ils ne l’ont jamais fait. C’était le rôle le plus difficile que j’ai eu à jouer. »a-t-il assuré en dialogue avec Roger Ebert.

The Razzie a annulé la nomination de Shelly Duvall pour The Shining

Cette semaine, un détail curieux sur L’éclat. Dans les années 1980, ils sont apparus pour la première fois les prix razziecomme une parodie les oscars où le pire de l’année est reconnu. En 1981, Duval a été nominée pour son rôle d’actrice, tandis que kubrick c’était à cause de la façon dont il dirigeait. Maintenant, l’organisation a décidé d’annuler la nomination de Duvalà la lumière de ce qui est arrivé à sa santé mentale.

Dans une interview avec vautour, John JB Wilsonl’un des fondateurs de les Razziesa expliqué pourquoi ils ont décidé de le faire. « Les membres de la première année étaient, presque tous, des ouvriers d’une usine de remorques. Un groupe d’entre nous qui avait lu le roman de Stephen King Nous sommes allés voir L’éclat et nous n’avons pas vraiment aimé quoi kubrick avait fait avec le matériel d’origine. Le roman était visuellement beaucoup plus frappant. »dit-il, ajoutant : « Si vous allez dire que c’est L’éclatil faut avoir certains éléments clés qui n’étaient pas là ». Maureen Murphyl’autre créateur des prix, a complété : « Connaître la trame de fond et la façon dont elle Stanley Kubrick il l’a pulvérisé, je me rétracterais si je l’avais nominé ».

