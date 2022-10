Le calendrier de tournage de Marvel’s Blade reporté à 2023

L’annonce de la sortie prochaine de Marvel Studio Lame Le film avait perdu son réalisateur a suggéré que le film ne commencerait pas le tournage en novembre comme prévu. Maintenant, il semble que ce soit correct, avec The Direct laissant entendre que le calendrier de tournage a été repoussé de quelques mois pour commencer au printemps 2023. On ne sait pas encore si cela finira par avoir un impact sur la date de sortie du film, mais avec les horaires de tournage et de sortie de Marvel assez serré grâce à la quantité considérable d’effets spéciaux à travailler, il se pourrait que les débuts de Mahershala Ali en tant que chasseur de vampires soient un peu plus longs à venir que prévu.

La nouvelle a éclaté la semaine dernière que le réalisateur Bassam Tariq s’était retiré du film. Dans un communiqué, Tariq a déclaré: « Ce fut un honneur de travailler avec les gens formidables de Marvel. Nous avons pu réunir un casting et une équipe de tueur. Hâte de voir où le prochain réalisateur emmènera le film. Marvel Studios a publié sa propre déclaration avec un commentaire similaire, mais dans l’ensemble, on ne sait toujours pas pourquoi Tariq a abandonné le projet. Quoi qu’il en soit, cela signifie que Marvel Studios est maintenant à la recherche de quelqu’un pour remplir ses chaussures.

Les problèmes de réalisateur ne sont pas les seuls à avoir tourmenté le film ces derniers temps, des rapports ultérieurs suggérant qu’il y a eu des problèmes avec le scénario, et même la star Ali n’est pas satisfaite de la façon dont les choses se passent. Ayant vu Sony Morbius crash and burn, Marvel Studios espère que leur propre introduction aux vampires ne se déroulera pas de la même manière.





Mahershala Ali serait frustré par Lame de Scénario

Lame est l’un des films les plus attendus à venir au MCU au cours des deux prochaines années, avec de nombreux fans du personnage intéressés de voir comment il s’intégrera dans la dynamique de l’univers cinématographique Marvel. Avec Werewolf by Night inaugurant apparemment une nouvelle vague de monstres Marvel, l’introduction de Blade est devenue encore plus intéressante. Cependant, des rumeurs ont suggéré que le script est actuellement tout sauf cela. L’initié Jeff Sneider a récemment tweeté :

« On m’a dit que le script BLADE actuel fait environ 90 pages et comporte exactement DEUX séquences d’action (ternes). Mahershala a déclaré être très frustré par le processus.

Étant donné que de nombreux fans compareront cette nouvelle version de Lame directement dans les films de Wesley Snipes des années 90 et du début des années 2000, Kevin Feige voudra bien faire les débuts du daywalker. Cependant, cela pourrait bien s’avérer plus difficile à réaliser qu’il n’y paraissait au premier abord. Wesley Snipes a déjà soutenu le prochain redémarrage de la franchise, qui à l’époque était un énorme coup de pouce pour le projet. Il a dit:

« Je pense que ce genre d’histoires se prête à un large éventail de dialogues et de situations. Adulte et jeune adulte. Je ne sais pas, il semble que la cote R et la base PG-13 glissent maintenant parce qu’il semble que maintenant les enfants de 13 ans peuvent parler mieux que les adultes. Tant que c’est vrai et organique par rapport au sujet, à l’intrigue et au monde qui est créé. S’il y a de la cohérence, je pense que c’est bien [to be PG-13]. »

Actuellement, les studios Marvel Lame est prévu pour le 5 novembre 2023.