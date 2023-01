Le calendrier de Marvel pour 2023

Pour merveillela phase 5 serait la dernière avant le remodelage qui sera proposé dans le futur par la main de Kévin Feige. Malgré le fait que 2020 à 2022 ont été les années avec le plus de titres à venir Univers cinématographique Marvel (MCU), la performance en termes de critique n’a pas été à la hauteur des attentes. Pour cette raison, tout indique que le nombre de productions baissera considérablement à l’avenir, pour privilégier la qualité à la quantité. Pour l’instant, on vous dit tout ce qui arrivera en 2023.

+Les films Marvel de 2023

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

À la mi-février de l’année prochaine, le troisième film de Paul Rudd Quoi l’homme fourmi. Cette fois, ils nous emmèneront dans le domaine quantique, où le Kang de Jonathan Majors (que nous avons rencontré en Loki). Peyton Roseau sera à nouveau assis dans le fauteuil du réalisateur pour cette histoire qui ouvrira la phase 5 et jettera les bases de Avengers : la dynastie Kang. De plus, on s’attend à voir pour la première fois MODOK.

Les Gardiens de la Galaxie Tome 3

Avec James Gunn une fois de plus au front (peut-être à ses adieux maintenant qu’il travaille pour CC), cette troisième histoire de les gardiens de la galaxie. Quand? Le 5 mai. Ce sera l’adieu de cette équipe d’anti-héros commandée par Pierre Quill et on s’attend à voir au moins un personnage majeur perdre la vie. Dans ce cas, nous verrons comment l’origine de fusée mais on sait peu de choses sur son intrigue.

Spider-Man: à travers le Spider-Verse

Dans ce cas, il s’agit d’une production qui ne se connecte pas directement avec le mcu mais cela aurait des camées de Tom Holland et Andrew Garfield. La suite de Dans le Spider-Verse sera dirigé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin Thompson. Miles Morales, Spider-Gwen et Peter B. Parker fera à nouveau la une de l’histoire, qui se déroulera cette fois principalement dans l’univers de Gwen Stacy. La tache Il sera le principal méchant de l’histoire.

Les Merveilles

Revenant aux lancements du mcucette histoire qui arrive fin juillet 2023 réunira Kamala Khan, Carol Danvers et Monica Rambeaudans une nouvelle aventure. Nia DaCosta dirigera le projet. D’après ce qu’on a vu dans Mme merveillele déclencheur de l’histoire sera l’échange de lieux entre Capitaine Marvel et Mme Marvel créé par le bracelet kamala. De plus, on s’attend à ce que ce soit l’histoire qui anticipe l’arrivée de invasion secrète.

Kraven le chasseur

En octobre de l’année prochaine, Aaron Taylor Johnson reviendra à merveille bien que je ne mange pas mercure. Dans ce cas, il s’agira de donner vie à l’un des personnages dont les droits à l’image appartiennent à images sony et on ne sait pas s’il y aura un lien avec le mcu. Ce sera le troisième méchant de homme araignée avoir un film, après Morbius et Venin.En termes d’histoire, les détails ne sont pas encore connus mais un camée est attendu de certains Pierre Parker.

+La série Marvel qui arrive en 2023

Et si… ? S02

La deuxième saison de cette grande série animée de merveille Il n’a toujours pas de date de sortie confirmée, mais il devrait être au début de 2023. Une fois de plus, nous verrons des histoires axées sur les super-héros de la franchise avec une petite touche. Jusqu’à présent, on ne sait pas quels personnages seront les principaux.

invasion secrète

Au deuxième trimestre de 2023, nous verrons atteindre Disney+ cette production qui mettra en vedette Samuel L Jackson en tant que protagoniste et présentera Emilie Clarke au mcu. Dans ce cas, nous verrons plusieurs Skrulls infiltrer la planète Terre, dans une mission qui sera affectée par une attaque qui affectera ce monde.

Chassèrent

Pour ce titre, il faudra attendre le second semestre. Nous reverrons en action le personnage qui Cox d’Alaqua lui a donné vie dans le premier volet de oeil de faucon. Le peu que l’on sait, c’est qu’il continuera l’histoire de la série de Jérémy Renner et montre nous maya lopez de retour en Oklahoma, où il devra se lier d’amitié avec ses racines natales et se lier d’amitié avec sa communauté.

Loki S02

la première série action en direct avoir une deuxième saison arrivera au second semestre et nous montrera à nouveau Tom Hiddleston Quoi Loki. Sera-ce votre adieu ? Nous ne le savons pas. Concernant l’intrigue, on ne sait toujours pas ce que l’on verra, après sylvie va abandonner Loki dans l’un des univers et le chaos absolu commencera dans le multivers.

coeur de pierre

La série du personnage qui a fait ses débuts dans Panthère noire : Wakanda pour toujours fera ses débuts dans Disney+ au second semestre. Il sera composé d’un total de six chapitres et il faut s’attendre à ce qu’il soit traversé par ce que l’on a vu dans le dernier film de la Phase 4 du mcu.

X Men ’97

26 ans après la fin de l’une des meilleures séries animées de super-héros, nous verrons à nouveau les mutants en action. Ce sera la première production de X Men développé par Disneyaprès avoir acquis les études renard. Il devrait arriver entre septembre et novembre.

Agatha : Coven du Chaos

La fin de 2023 marquera le retour de Catherine Hahn au mcu après ses grands débuts dans WandaVision. Comme on s’en souvient, Wanda l’a laissée piégée dans vue ouestil est donc probable que nous verrons comment il parvient à s’échapper et à provoquer à nouveau le chaos dans le monde.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?