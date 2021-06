Le calendrier complet de l’E3 2021 dévoilé

Le calendrier complet de l’E3 2021 a été officiellement annoncé. L’événement entièrement numérique accueillera un certain nombre de conférences de presse et de vitrines, avec des éditeurs de premier plan tels qu’Ubisoft, Capcom et Square Enix proposant tous leurs propres flux dédiés.

Tout commence le samedi 12 juin et se termine le mardi 15 juin.

Vous pouvez trouver un résumé rapide des événements clés ci-dessous (nous aurons également bientôt un guide E3 complet publié ici sur Push Square).

Tout cela sera diffusé en direct sur les chaînes officielles YouTube et Twitch de l’E3.

samedi 12 juin à partir de 10h00 PT

Conférence de presse Ubisoft

Conférence de presse de la boîte de vitesses

dimanche 13 juin à partir de 10h00 PT

Conférence de presse Xbox / Bethesda

Conférence de presse Square Enix

Salon des futurs jeux

Lundi 14 juin à partir de 8h00 (heure du Pacifique)

Diverses vitrines de développeurs indépendants

Vitrine interactive Take-Two

Vitrine Capcom

mardi 15 juin à partir de 8h00 (heure du Pacifique)

Nintendo Direct

Vitrine de Bandai Namco

Les jours devraient être assez chargés, mais nous ferons de notre mieux pour vous apporter toutes les actualités PlayStation pertinentes ici sur le site.

