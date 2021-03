Le Cafe Moto Go! Il se trompe avec son nom: c’est un vélo électrique aux airs de moto « vintage » et c’est une édition limitée

Il a « moto » dans son nom et beaucoup d’inspiration, mais c’est un vélo électrique. C’est le Cafe Moto Go!, Une édition limitée qui semble un hybride entre vélo et moto électrique.

L’idée du Cafe Moto Go! Cela nous rappelle un peu CityQ, en l’occurrence entre une voiture et un vélo électrique. Dans les deux cas, il s’agit probablement de pousser ce qu’est un vélo électrique par définition à la limite pour que les restrictions (vitesse ou circulation) qui existent dans les motos et les voitures et non dans les vélos ne soient pas appliquées, et dans ce cas c’est un style a la Rayvolt, en fait, son nom fait référence au mouvement Cafe Racer.

Vous pouvez faire semblant de lui donner de l’essence depuis le guidon

Le Cafe Moto Go! Il s’agit de Trek Bikes (ou plus précisément de la gamme Elektra), une marque dont nous avons parlé du fondateur (le vainqueur de plusieurs Tour de France Greg LeMond) en décrivant le LeMond Prolog. Mais dans ce cas, c’est un style tout à fait différent. Alors que le Prolog se démarque par sa légèreté et son design plutôt moderne et simple, le Cafe Moto Go! a une esthétique qui émule les motos vintageUn peu de style Harley-Davidson Serial 1.

Les touches rétro vont de la forme du phare (qui n’est pas LED, comme c’est l’arrière) aux étiquettes que l’on voit sur la moto, en passant par un petit étui pour transporter des objets (en cuir) qui se trouve juste derrière le selle. Le cadre est en aluminium et pèse 27,72 kg.

Le système électrique vient de Bosch, avec 250 W de puissance et un couple de 85 Nm. La batterie, de ce même fabricant, est de 500 Wh, ce qui, selon eux, peut fournir 80 kilomètres par charge.

Cette batterie est intégrée assez discrètement à l’intérieur du tube, promettant une manipulation facile. Il dispose de quatre modes de conduite et les pneus mesurent 26 x 2,6 pouces.

Le Cafe Moto Go! est disponible chez les revendeurs agréés par 4 499 € (environ 3769 euros). Ce n’est pas un vélo électrique avec un design VTT ou montagne, mais il est conçu pour des promenades en dehors de la zone urbaine.