Le café de Komeda propose des conceptions de café personnalisées pour le croisement d’animaux: de nouveaux horizons

Animal Crossing: Nouveaux horizons est un jeu familial que tous les âges peuvent apprécier. Le jeu a été particulièrement populaire auprès des adultes qui recherchent une escapade ou un moyen de recréer leurs endroits préférés qui ne peuvent actuellement pas être visités en personne.

La société japonaise Komeda a créé quatre modèles comme cadeau pour Animal Crossing: Nouveaux horizons joueurs. Les articles sont tous disponibles publiquement pour tous avec la boutique Able Sisters et un abonnement Nintendo Switch Online actif.

Le premier article est pour un tablier personnel de café Komeda personnalisé. Le design est similaire à ce qu’un membre du personnel d’un vrai magasin porterait. Le tablier peut être porté avec un foulard pour compléter le look. Vient ensuite une conception du dessert signature de Komeda. La fête est conçue d’après une conception de bonnet en tricot. Il y a même une cerise sur le gâteau pour compléter le look.

Une robe verte «Cream Soda» est également incluse. La robe ressemble à la boisson animée. La plupart de la robe est vert vif avec un motif à bulles. En haut de la robe se trouve un motif en forme de crème fouettée pour compléter le look. Komeda suggère de porter le chapeau de crème glacée à service doux pour compléter la tenue.

\ コ メ ダ お じ さ ん か ら の プ レ ゼ ン ト /

あ の 「あ つ 森」 に コ メ ダ 珈 琲 的 マ イ デ ザ イ ン 登場!

今日 か ら あ な た も コ メ ダ 員 員?

「な り き り エ プ ロ ン」

ID de produit : MO-WHSY-93Q8-WYVS

な ど 、 全 4 点 を 公開 中!# コ メ ダ 島 も た だ い ま 建設 中! 公開 を お 楽 し み に ✨ 👚 詳細 は こ ち ら https://t.co/0CBLyD0CHI# あ つ 森 pic.twitter.com/uIAgea7rw1 – コ メ ダ 珈 琲 店 (@KomedaOfficial) 24 décembre 2020

Le dernier élément est une illustration personnalisée. L’art est le logo officiel du café Komeda afin que les joueurs puissent créer leur propre café sur leur île. Le design peut être utilisé de différentes manières, de l’art mural, des décorations d’île ou des vêtements.

Les joueurs peuvent utiliser les codes du kiosque à l’arrière de la boutique des Able Sisters. Entrez chaque ID des designs souhaités et recherchez à partir de l’ID design ou de l’ID auteur. Komeda a proposé les codes des quatre designs et leur identifiant de créateur sur son site officiel.

Komeda a également tease «l’île de Komeda», qui est actuellement en cours. La société déclare que l’île pourrait être prête à être visitée au début de l’année. Les personnes intéressées peuvent suivre le compte Twitter officiel de Komeda pour les dernières nouvelles. Puisque Dream Islands est maintenant disponible, n’importe qui peut visiter l’une de ces îles spéciales sans avoir à se soucier de réserver un rendez-vous.

La distribution des codes personnalisés a commencé à la fin de l’année dernière, mais il est encore temps de télécharger les designs uniques. Cependant, il n’y a aucune information sur la suppression des designs, car il n’y a pas de date de fin indiquée sur le site officiel.