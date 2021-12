Le cadeau spécial de Robert Downey Jr. au frère de Tom Holland

La relation entre Pierre Parker Oui Tony Stark était au cœur d’une grande partie de la Univers cinématographique Marvel (MCU), surtout, si l’on prend en compte qu’entre les phases 3 et 4 il y a eu une sorte de passage au flambeau de Hombre de Hierro à Homme araignée. Il semble que le lien entre les deux transcende l’écran et Tom Holland Oui Robert Downey Jr. ils sont devenus de grands amis. Ceci est tenu pour acquis dans une histoire qui a été publiée récemment.

Tom Holland était en tant qu’invité dans D’abord on se régale, dans le segment Les chauds dans lequel les invités mangent du piment fort en répondant aux questions, et a révélé que Downey Jr. fait un cadeau inoubliable à son frère, Paddy Hollande. C’était pendant le tournage de Dolittle, dans laquelle les deux ont convenu (bien que Hollande il ne faisait que des voix), quand Robert a décidé d’inviter À M et sa famille dans leur maison de Londres pour assister à une projection de Panthère noire.

« Paddy apparut en courant dans la pièce tout en tenant le casque original de Hombre de Hierro, Oui Downey le lui a offert en cadeau « révélé Hollande. « C’est très spécial pour moi, car j’ai eu la chance de rejoindre le MCU mais je l’ai fait très tard, et ce souvenir, c’est du film original, c’est le berceau de ce monde incroyable qui Kevin Feige Oui merveille créé, et Downey Oui Jon Favreau ils ont commencé « , a-t-il assuré.

Hollande a révélé qu’avoir ce souvenir était un « Immense honneur » et bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure le casque a influencé la vie de Paddy, on pourrait dire qu’il a donné un nord. Le frère de Tom Holland Il est également acteur et a eu des rôles dans des projets comme Holmes & Watson et la série Invasion, à partir de Apple TV +. Ce dernier était sa grande rupture, car il était dans cinq épisodes dans lesquels il était Moulin à couteaux Monty.

Tom Holland s’est vengé de son frère sur le tournage de Spider-Man

L’année dernière, il a été divulgué que Harry Hollande, un autre des frères de À M, avait été embauché pour jouer un petit rôle dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Dans une interview avec Graham Norton, l’acteur britannique a déclaré que tout avait commencé comme une vengeance contre lui. « J’ai eu une scène très intense avec lui Doc Octopus dans lequel je suis face contre terre. J’étais sur le ventre, toute la journée, pendant 11 heures. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. Homme araignée Cela a changé ma vie. Mais je vais certainement m’en plaindre. C’était formidable. Mon frère, Harry, il m’a dit : » Dépasse-toi, tu es Homme araignée, Tu vas être bien' », se souvient-il.

Irrité par cette position, il a vu une opportunité de vengeance dans une conversation avec le directeur. « Le lendemain, je discutais avec le réalisateur du travail de la semaine. Il m’a raconté une scène, qu’ils avaient besoin d’un jeune homme pour jouer un voleur qui Homme araignée va attraper. Il me dit : ‘Pensez-vous Harry il peut le faire?' », il a souligné À M, que sans consulter Harry le mettre dans le film. « J’ai parlé au coordinateur des cascades et lui ai dit: » S’il vous plaît, quoi qu’ils fassent, faites-le à l’envers. Nous avons fait la scène, Harry il se balance d’un côté à l’autre. Nous rentrions à la maison ce jour-là et il a dit : ‘Mec, tu peux te plaindre autant que tu veux. C’était terrible' », a-t-il assuré À M, pour couronner le tout : «Et la cerise sur le gâteau, je ne pense pas qu’il le sache. Nous avons vu le film l’autre jour, et ils ont coupé la scène. ».

