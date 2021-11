Le cadeau d’emballage John Wick 4 révèle le titre officiel, qu’est-ce que cela signifie?

Même si John Wick 4 terminé le tournage il y a quelques semaines, il n’y a eu aucun mot officiel sur le titre complet du quatrième opus. Il semble maintenant que cela ait été retiré des mains de Warner Bros. car une nouvelle image de l’un des cadeaux d’emballage semble avoir dévoilé son titre. L’image représentant un sac de bottes noir remis aux acteurs et à l’équipe, qui est orné des mots « John 4 Wick Hagakure« , suggérant que Hagakure est la partie manquante du titre que nous attendions.

On dirait que nous avons un titre officiel pour #JohnWick: Chapitre 4!

John Wick : Le chapitre 3 a repris le sous-titre de Parabellum, qui est un mot latin signifiant « se préparer à la guerre » et il semble maintenant qu’un autre sous-titre simple d’un mot sera ajouté à la fin de John Wick : Chapitre 4. Hagakure est un texte japonais rassemblant les pensées et les enseignements de Yamamoto Tsunetomo sur les voies des samouraïs. Cela correspond évidemment très bien à l’utilisation centrale des arts martiaux par la franchise, ainsi qu’au casting de Donnie Yen, et semble trop exagéré pour croire que ce n’est pas le titre officiel de la quatrième sortie de Keanu Reeves en tant qu’amoureux des chiens. assassin.

Lorsqu’il discutait auparavant de l’attribution du rôle, Yen a déclaré dans une interview avec Collisionneur, « Je dois saisir cette occasion pour (exprimer) ma plus grande appréciation pour Chad (Stahelski) et Keanu (Reeves). Ce sont juste des hommes adorables, messieurs, ils ont un grand cœur. Keanu a une bonne âme, un homme bien. Chad est aussi un homme très bien, très bien informé. Les gens pensent de lui comme un gars d’action brillant, il n’est pas (juste ça), il comprend les films. C’est un bibliothécaire de cinéma, il sait ce qui se passe. le meilleur moment à travailler avec eux dans ce film, (plus) que n’importe lequel de mes précédents films hollywoodiens, alors je voulais exprimer ma gratitude. »

Il a ajouté: « Il est génial, c’est plus que ce à quoi je m’attendais. C’est le gars, il fait tout lui-même. Il a consacré des heures, il a travaillé et il peut le faire. Ce n’est pas une blague. J’ai ce respect pour lui, et c’est juste un gars sympa avec qui travailler et avec qui travailler. »

À la fin du tournage du film, Keanu Reeves a prouvé une fois de plus qu’il était l’un des gars les plus debout du secteur, déboursant 10 000 € en montres pour chacun des cascadeurs qui ont travaillé sur le film, avec chacun l’un étant gravé du message « The John Wick Five, [NAME] Merci. Keanu. JW4 2021. » Deux membres de l’équipe étaient impatients de montrer leurs nouveaux cadeaux, ainsi que de partager des images du moment où ils ont reçu les montres.

Aussi bien que John Wick : Chapitre 4 – Hagakure, il a également été annoncé récemment que non seulement l’événement télévisé dérivé de The Continental, mais aussi la longue rumeur Ballerine Le spin-off a fait un grand pas en avant, avec Ana De Armas qui serait en pourparlers pour prendre la tête de ce film, fraîchement sortie de son rôle aux côtés de Daniel Craig dans sa dernière aventure de Bond, Pas le temps de mourir. Bien que les deux spin-offs n’aient pas encore annoncé de date de début prévue, John Wick 4 sortira en salles le 27 mai 2022.

