Le cadeau d’Andrew Garfield qu’Emma Stone garde toujours

Hollywood

Les acteurs de L’incroyable homme-araignée Ils étaient en couple entre 2012 et 2015, après s’être rencontrés sur le tournage des deux films Marvel.

© GettyIls ont été en couple pendant trois ans.

Google juste les noms Andrew Garfield et Emma Stone pour trouver une infinité de vidéos complètement tendres entre les deux acteurs. Les artistes de Hollywood Ils se sont rencontrés sur le tournage de L’incroyable homme-araignée et ils étaient en couple entre 2012 et 2015. Certaines des vidéos promotionnelles des films Marvel suffisent à voir la chimie qui rayonnait tous les deux, qu’ils se sont même amusés à reproduire la scène du baiser dans Saturday Night Live avec la participation de Chris Martin, le leader de Coldplay.

Tout indique que les choses entre Andrew Garfield et Emma Stone terminé de la meilleure façon, surtout si l’on tient compte du fait qu’il y avait un cadeau que le protagoniste de L’incroyable homme-araignée il l’a faite et elle l’a gardée même longtemps après qu’ils se soient séparés. Il convient de noter que, bien qu’il n’ait pas été officiellement confirmé si cela était vrai, cela a été déduit de deux entretiens différents dans lesquels il y avait un objet qui a été répété dans les deux histoires par les acteurs.

De quel objet parle-t-on ? Il semble que pour le tournage de le silence, Andrew Garfield plongé pleinement dans le monde des prêtres jésuites et a décidé « entrainer » avec un prêtre pour découvrir ce qu’était la vie quotidienne de ces personnes si profondément marquées par la religion. Cette préparation comprenait également une formation de menuisier et la mise en pratique des compétences acquises, ce qu’il a raconté lors d’une interview sur Le journaliste hollywoodien Décembre 2016.

Andrew Garfield Il a révélé qu’il avait passé un mois à s’entraîner pour ce rôle et que grâce à son travail de menuisier, il avait appris à fabriquer un fauteuil à bascule fait à la main. C’est cette chaise berçante qui s’est retrouvée dans la maison de Emma Pierre, comme un cadeau pour elle. Comment savons nous? Dans une interview avec model’actrice de cruel On lui a demandé quel était le plus beau cadeau qu’elle ait jamais reçu. Sans hésiter un instant, elle répondit : « Une chaise à bascule faite à la main ».

+ Verrons-nous The Amazing Spider-Man 3 ?

Après le retour de Andrew Garfield Quoi Spider-Man dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonde nombreux fans de merveille a commencé à s’enthousiasmer à l’idée que le troisième film de la peter parker incarné par Garfield. A l’origine, le projet allait être développé mais des rumeurs suggéraient que les différences entre l’acteur et le studio avaient causé L’incroyable Spider-Man 3 finirait par être annulé. Cependant, après décembre, la possibilité de le voir porter à nouveau le costume et affronter rien de plus et rien de moins que Venom a pris de l’ampleur. Tom Hardy. Que oui, au cas où il se réaliserait, celui qui ne reviendra sûrement pas est Emma Pierre car Gwen Stacy il est mort en L’incroyable Spider-Man 2 et était toujours sans vie pas de chemin vers la maison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂