Le cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro recrute des favoris d’horreur pour Netflix Anthology

Guillermo del Toro est devenu l’un des plus grands cinéastes de genre au cours des dernières décennies, donnant vie à des mondes fantastiques et à des créatures terrifiantes comme Le Labyrinthe de Pan et La forme de l’eau, mais ce n’est qu’après la séquence de récompenses de ce dernier en 2017 que le réalisateur a été plus demandé que jamais. L’un de ses derniers projets est la série d’anthologies Netflix Cabinet de curiosités. Une fois en développement en tant que Guillermo del Toro présente 10 après minuit, le projet voit del Toro s’éloigner de la caméra et choisir à la place certains des meilleurs cinéastes du genre horreur pour diriger certains des meilleurs acteurs du secteur à travers huit récits de terreur.

Selon Netflix, la série « remettra en question nos notions traditionnelles d’horreur. Du macabre au magique, du gothique au grotesque ou au classique effrayant, les huit contes sinistres – dont deux œuvres originales de del Toro – seront animés par une équipe de scénaristes et réalisateurs personnellement choisis par le Forme de l’eau réalisateur. »

Une liste complète des épisodes et de leurs réalisateurs/acteurs a été publiée, et la série se déroule comme suit :

Essie Davis (Le Babadook), Andrew Lincoln (Les morts qui marchent) et Hannah Galway (Sexe/Vie) joue dans un épisode écrit (basé sur une histoire originale de Guillermo del Toro ) et réalisé par Jennifer Kent (Le Babadook)

) et réalisé par Jennifer Kent (Le Babadook) F. Murray Abraham, lauréat d’un Oscar Amadeus (Quête mythique), Glynn Turman (Le bas noir de Ma Rainey) et Luke Roberts (Une rançon) apparaîtra dans un épisode écrit par David S. Goyer (Le Chevalier Noir) (basé sur une nouvelle de Michael Shea), et réalisé par David Prior (L’homme vide)

Tim Blake Nelson (Veilleurs), Elpidia Carrillo (Euphorie), Demetrius Grosse (Craindre le mort-vivant) et Sébastien Roché (L’homme du haut château) vedette dans un épisode écrit par Regina Corrado (Bois morts; La souche) (basé sur une histoire originale de Guillermo del Toro); et réalisé par Guillermo Navarro (parrain de Harlem ; Narcos)

Gant Crispin (Bord de rivière) et Ben Barnes (Ombre et os) star dans un épisode écrit par Lee Patterson (Courbe) (basé sur une nouvelle de HP Lovecraft) et réalisé par Keith Thomas (Allume feu)

Peter Weller (Star Trek dans les ténèbres) joue dans un épisode réalisé par Panos Cosmatos (Mandy), qui écrit également avec Aaron Stewart-An

(Star Trek dans les ténèbres) joue dans un épisode réalisé par Panos Cosmatos (Mandy), qui écrit également avec Aaron Stewart-An Mika Watkins (Origine) écrit un épisode (basé sur une nouvelle de HP Lovecraft) réalisé par Catherine Hardwicke (crépuscule); avec casting à annoncer

David Hewlett (Voir) dans un épisode écrit (d’après une nouvelle d’Henry Kuttner) et réalisé par Vincenzo Natali (Annibal)

Haley Z. Boston (Nouvelle saveur de cerise) sert d’auteur d’un épisode (basé sur une nouvelle de l’auteur de bandes dessinées Emily Carroll) réalisé par Ana Lily Amirpour (Une fille rentre seule chez elle la nuit) avec casting à confirmer.

Il existe des règles générales concernant les projets cinématographiques et télévisuels, et l’une d’entre elles nous rappelle que si Gant croustillant est impliqué, alors cela vaudra la peine de prendre le temps de regarder. Il n’y a actuellement aucune nouvelle sur la date d’arrivée de la série sur la plateforme, mais cela ressemble déjà à un régal diabolique.

