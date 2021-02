Le cabinet de conseil McKinsey va débourser 573 millions de dollars pour régler des sondages sur son rôle dans la crise des opioïdes «  suralimentés  » – Rapports

Le prestigieux cabinet de conseil en entreprise McKinsey & Company a accepté de verser 573 millions de dollars pour régler des enquêtes sur son travail avec Big Pharma, à savoir son rôle dans la stimulation des ventes du puissant narcotique opioïde oxycodone.

La société a conclu un règlement de plusieurs millions de dollars avec des responsables de 47 États, Washington, DC et cinq territoires américains, a rapporté mercredi soir le New York Times, citant cinq personnes. « Familier avec les négociations. »

La société devra payer 478 millions de dollars du règlement dans les 60 jours, dont une grande partie servira à financer des programmes de traitement aux opioïdes et de récupération de la toxicomanie dans divers États.

Le règlement signalé intervient alors que la société de conseil de haut niveau est critiquée pour avoir aidé – selon ses propres mots – «Turbocompresseur» les ventes d’OxyContin de Purdue Pharma, une formulation d’oxycodone à haute dose, responsable de dizaines de milliers de décès par surdose aux États-Unis au cours des 20 dernières années.

L’oxycodone est un stupéfiant hautement addictif avec des effets et une puissance comparables à ceux de l’héroïne. Il est environ 1,5 fois plus fort que la morphine, un autre analgésique couramment utilisé, et a joué un rôle démesuré dans la crise des opioïdes aux États-Unis.

En consultant Purdue – qui a lui-même plaidé coupable à des accusations criminelles liées à ses opioïdes – McKinsey a aidé la société à renforcer les ventes d’OxyContin de plusieurs façons, telles que l’élaboration de son marketing pour lutter contre «Messages émotionnels de mères d’adolescents en surdose» sur la drogue, selon des documents judiciaires publiés l’année dernière. McKinsey a également proposé de payer «Remises» aux distributeurs de Purdue pour chaque surdose d’OxyContin liée aux pilules vendues. On ne sait pas si le système a jamais été mis en œuvre, cependant, les principaux distributeurs CVS et Anthem niant avoir jamais été indemnisés pour des surdoses.

Bien que l’oxycodone était autrefois réservée aux malades en phase terminale et à d’autres personnes souffrant de problèmes médicaux graves, ces dernières années, les grandes sociétés pharmaceutiques comme Purdue ont de plus en plus poussé les professionnels de la santé à prescrire le médicament aux patients souffrant de douleur standard. Dans le matériel promotionnel de l’entreprise, généralement destiné aux médecins, il a affirmé pendant des années que le risque de dépendance d’OxyContin était « extrêmement petit, » alors même que la drogue est devenue l’un des opioïdes les plus consommés dans le pays.

Alors que McKinsey, une entreprise de plusieurs milliards de dollars, n’admettra aucun acte répréhensible dans le règlement, elle a déjà reconnu des erreurs dans son travail avec Purdue, en présentant de rares excuses en décembre.

«En repensant à notre service à la clientèle pendant la crise des opioïdes, nous reconnaissons que nous n’avons pas suffisamment reconnu l’épidémie qui se déroule dans nos communautés ou le terrible impact de l’abus et de la dépendance aux opioïdes sur des millions de familles à travers le pays,» il a dit dans un communiqué.

La société acceptera cependant les restrictions ordonnées par le tribunal liées à certains types de stupéfiants et conservera ses communications internes pendant une période de cinq ans en cas de futures enquêtes. Il placera également des documents relatifs à ses travaux liés aux opioïdes dans une base de données publique, apparemment dans un souci de transparence après que les dirigeants de McKinsey ont été surpris en train de suggérer «Éliminer tous nos documents et e-mails» lié à Purdue lorsque la société pharmaceutique a été poursuivie en justice par l’État du Massachusetts en 2018. On ne sait pas s’ils ont détruit des dossiers.

