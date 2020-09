Le butin légendaire des Avengers semble décevant et déroutant jusqu’à présent

Avengers CD

J’ai été agréablement surpris par mon expérience avec Marvel’s Avengers jusqu’à présent, et cela semble être un sentiment partagé par un groupe de personnes assez diversifié, d’après ce que j’ai vu. Presque tout le monde est impressionné par le fait que la campagne et son histoire sont en fait… bonnes, quelque chose qui m’a certainement surpris, et il était un peu difficile de se faire une bonne idée de cela dans la version bêta.

Mais la campagne d’histoire se termine dans 7 à 10 heures environ, en fonction de la vitesse à laquelle vous la parcourez, puis vous arrivez au véritable objectif du jeu Avengers, à savoir comment il est censé être ce service en direct continu qui existe à perpétuité pour toujours. .

Je suis connu pour mon amour des «pillards» ie. tout jeu dans lequel vous pouvez broyer, niveler et récupérer du butin n’est pas un vrai MMO. Et quand j’ai appris que Avengers allait être axé sur le butin, j’étais confus, mais excité de voir comment cela se passerait.

Mais malgré mon amour pour la campagne, je suis… un peu plus sceptique quant aux perspectives à long terme des Avengers en tant que pillard digne d’investissements. Je vais peut-être entrer dans la mouture réelle un autre jour (et mon garçon, y a-t-il une mouture), mais aujourd’hui je voulais me concentrer sur le noyau de chaque pillard… le butin.

Mettre du butin dans un jeu de super-héros était toujours un peu déroutant en premier lieu. Pour certains personnages comme Black Widow et Iron Man, vous pouvez voir comment cela pourrait fonctionner, différents pistolets ou canons laser, etc. Mais combien de boucliers pouvez-vous donner à Captain America? Combien de marteaux Thor peut-il avoir? (deux, selon le MCU). Et Hulk va piller beaucoup de… pantalons, je suppose?

Et ainsi, un nouveau système est né avec un tas d’emplacements pour l’équipement qui trouve quatre choses pour chaque héros à «améliorer», et pourtant ces améliorations ne se trouvent pas sur les personnages eux-mêmes. Comme Anthem, les avantages que vous obtenez du butin d’armure sont distincts des cosmétiques, et ces skins sont gagnés ou vendus dans le jeu. Contrairement à Anthem, ce jeu avait au moins des armes volées que vous tiendriez et tireriez, et quel que soit le butin que vous trouverez dans Avengers, les principes fondamentaux de vos attaques ne changent pas. Black Widow a toujours les trois mêmes types de pistolets, Tony Stark bascule toujours entre les fusées, les lasers et les répulseurs. Hulk… s’écrase.

Alors oui, il y a une sorte de déconnexion mentale avec le butin à cause de cela. Le butin le plus populaire, Destiny, a marié tout son butin à des produits cosmétiques, car il ne s’agit pas seulement de trouver du butin avec de meilleures statistiques ou des effets nets, les gens cultivent des ensembles d’armures ou des armes à feu qu’ils trouvent cool aussi. Mais cela n’existe tout simplement pas dans Avengers. Si vous voulez avoir l’air cool, vous cherchez de l’argent pour acheter une tenue, ou vous payez de l’argent réel pour un.

Ce n’est pas un bon début, mais une fois que vous plongez dans la viande du butin légendaire, je suis préoccupé et confus par sa fonctionnalité réelle en termes d’impact sur le gameplay.

J’ai dit qu’il était trop tôt pour juger du butin d’un jeu le premier jour, mais maintenant, dans le contenu de la «fin de partie», j’ai commencé à recevoir des gouttes légendaires régulières, et il ne semble pas y avoir un niveau au-dessus de légendaire, donc je pense que ça va pour commencer à commenter.

Je suis confus à propos de l’équipement légendaire car il semble divisé entre potentiellement un équipement de construction pour votre personnage, puis juste un méli-mélo aléatoire de statistiques et de bonus qui n’ont pas de conception cohérente. Et pourtant, les deux sont simplement classés comme «équipement légendaire».

Voici un exemple de ce que je veux dire.

J’ai deux légendaires pour Black Widow. Le premier est le Red Room Corset, qui ressemble à quelque chose de 50 nuances de gris, mais semble en fait être conçu pour un style de jeu spécifique. Il comprend trois avantages «spécifiques aux veuves»:

200% de régénération de santé en étant invisible

0,3% de vol de vie sur tous les dégâts infligés

15% d’augmentation de la vitesse de régénération des capacités en cas de surcharge

Avec cet objet, vous pouvez voir comment il se synergise en quelque chose qui ressemble à une version réelle. Besoin de reprendre la vie? Éclatez votre compétence d’invisibilité et commencez la vie en volant 1% de santé en cas de coup. Obtenez une surcharge pour récupérer plus rapidement l’invisibilité. Ce n’est pas sauvage, mais c’est quelque chose.

Mais alors voici une autre légendaire qu’elle vient d’appeler la puissante ceinture Blitz

17,5% d’augmentation des dégâts des attaques puissantes

19,4% de chances d’activer un assaut héroïque confère une réduction du temps de recharge

Réussissez 16 coups d’affilée sans subir de dégâts pour obtenir un buff défensif

Aucun de ceux-ci n’a le symbole «Veuve» à côté d’eux et semble juste être jeté au hasard ensemble sans aucun sens réel de cohésion. Il semble donc y avoir deux niveaux d’équipement légendaire, l’un qui synergise avec votre personnage spécifique et l’autre qui ne le fait pas. Je n’ai pas assez de matériel pour m’envelopper complètement, mais j’ai aussi un insigne «spécifique à Kamala» avec deux avantages distincts qui améliorent directement l’un de ses pouvoirs. Plus de synergie. Donc, cela semble être une chose.

J’ai à peu près ignoré le butin pendant la durée de la campagne, je l’ai simplement échangé pour augmenter mon nombre, mais maintenant ici dans la fin du jeu, le butin semble toujours être une réflexion après coup et avec la plupart des gouttes légendaires, il n’y a vraiment rien eu de moi. ‘ai été excité. L’objet le plus synergique et le plus cool que j’ai fondé vous donne finalement… 1% de vol de vie lorsqu’il est invisible? Pas génial.

Au contraire, le véritable «changement de construction» semble provenir directement de l’arbre des compétences. Les deux autres arbres après votre ensemble de mouvements initial consistent à modifier vos capacités et vos attaques de manière créative, ce que vous … auriez pu imaginer que le butin lui-même ferait.

Encore une fois, ce n’est que le deuxième jour et peut-être qu’une fois que j’aurai un ensemble complet de super équipements légendaires, je verrai quel est le design ultime ici. Mais une combinaison de butin qui n’est pas du tout visible et qui n’a pas vraiment d’impact en dehors des augmentations de statistiques aléatoires et de minuscules effets n’est pas vraiment ce que je veux voir d’un pillard. Et je reste confus au sujet de certains des principes fondamentaux de ce système. Je vais continuer à jouer, bien sûr, mais c’est un aspect du jeu dont je ne suis pas ravi pour l’instant.

