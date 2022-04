Le Bus Punk de Star Trek IV pourrait obtenir une figurine après Picard Cameo

L’une des scènes les plus emblématiques du classique de 1986 Star Trek IV : Le voyage de retour est celui qui se déroule dans les transports en commun dans lequel Spock (Leonard Nimoy) utilise le nerf vulcain pour neutraliser un punk du bus (Kirk Thatcher) jouant de la musique nihiliste à plein régime sur son boombox. Récemment, Thatcher a tweeté une photo de sa figurine articulée « Bus Punk » unique en son genre. Mais il y a de bonnes nouvelles pour Star Trek fans : s’il y a suffisamment d’intérêt pour la figurine articulée de 7 pouces, elle pourrait faire l’objet d’une course complète, remplie d’une mise à jour actuelle !

Selon le Tweet envoyé par Thatcher le 28 mars, la figurine unique en son genre de Bus Punk en sa possession lui a été offerte par un ami de Marvel il y a quelques années. L’un des détails fascinants de cette figurine est le légendaire artiste de jouets Scott Hensey, le sculpteur à l’origine des figurines originales de Le voyage de retour, créé! Si vous avez déjà possédé une figurine articulée ou un jouet, il y a de fortes chances que vous ayez possédé une sculpture Hensey.

La figurine est vêtue de la tenue de Bus Punk pour Le voyage de retour, complet avec son majeur levé et un accessoire : sa radiocassette bruyante ! Une suite tweet envoyé par Thatcher a suggéré que si l’intérêt des fans s’avérait suffisant, une « série limitée exclusive » d’une nouvelle version de la figurine pourrait être produite. Cette mise à jour incorporerait la version 2024 du personnage via une tête interchangeable qui représentait les « deux looks différents du Bus Punk au cours des 36 années ». Thatcher a poursuivi avec « Qui est dedans » ?

‘Bus Punk’ revient dans Star Trek: Picard





Trois décennies après son apparition dans le rôle mémorable de camée dans Le voyage de retourThatcher a repris le rôle du « Bus Punk » pour une scène du quatrième épisode de Star Trek : Picard saison 2, « Observateur ». Dans cet épisode, qui est maintenant disponible en streaming sur Paramount +, Seven of Nine (Jeri Ryan) et Raffaela « Raffi » Musiker (Michelle Hurd) utilisent les transports en commun en 2024 à Los Angeles. Une fois de plus, le personnage de Thatcher prend le bus et écoute un nouvel enregistrement de la même chanson sur son juke-box.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé de refuser la musique en 2024, sa réaction diffère grandement de sa réponse dans les années 80. Dans Le voyage de retour, le Bus Punk renverse Spock et Kirk (William Shatner) lorsqu’ils lui demandent de baisser la musique, ce qui entraîne le pincement du cou incapacitant de Spock. Mais en 2024, lorsque Seven of Nine lui demande de baisser la musique, il s’exécute rapidement, sa main volant vers son cou et suggérant qu’il se souvient encore d’une rencontre antérieure.

Pour ceux qui diront que Spock n’aurait jamais voyagé dans le temps sur cette nouvelle chronologie créée par Q, considérez ceci : peut-être que le Confédération version de Spock a rencontré le Bus Punk dans les années 1980 à San Francisco. Certes, le Spock d’une chronologie où Picard assassinerait plus tard Yoshi fournirait une rencontre mémorable pour la version alternative plus jeune du Bus Punk.

Souhaitez-vous ajouter Le voyage de retour et Picard’s Bus Punk dans votre collection ? Que pensez-vous des références au quatrième Star Trek film dans les deux épisodes les plus récents de Picard, qui ont tous deux été réalisés par l’experte en voyages dans le temps Lea Thompson (Retour vers le futur) ?

Nouveaux épisodes de picard sont disponibles en streaming sur Paramount + le jeudi.





