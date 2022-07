Le bureau : Toby aide Michael avec son CV dans une scène supprimée inédite

Saison 5 de Le bureau a reçu le traitement « Superfan » chez Peacock, ce qui signifie que le streamer héberge désormais des épisodes prolongés de la populaire sitcom comportant plusieurs scènes supprimées inédites. Pour aider à promouvoir les nouveaux épisodes de Superfan, NBCUniversal a mis en ligne une autre de ces scènes révélant Michael Scott (Steve Carell) demandant à contrecœur l’aide de son ennemi juré Toby Flenderson (Paul Lieberstein) pour rédiger un CV. Regardez la scène ci-dessous, gracieuseté de Le bureau sur Youtube.

Le clip commence avec Michael réalisant qu’il doit mettre à jour son CV après que les réalisations d’un autre candidat à l’entretien l’ont fait se sentir inadéquat. Après une brève scène impliquant Kevin (Brian Baumgartner) et Pam (Jenna Fischer) se disputant quand le nouveau copieur sera prêt à être utilisé, un moment présenté dans la version régulière de l’épisode, le clip revient avec Michael s’approchant de Toby pour obtenir de l’aide. avec son CV. Mais malgré tous les efforts de Toby, il devient clair assez rapidement que cela ne fonctionnera pas, car cela commence par Michael remettant à Toby une serviette sur laquelle tout écrire.

FILM VIDÉO DU JOUR

« Ecrivez ça, » dit Michael. « Né dans une ville de taille moyenne, Michael Gary Scott a toujours su qu’il était différent… »

Lorsque Toby dit à Michael de se concentrer sur ses réalisations les plus récentes liées à son travail chez Dunder Mifflin, Michael répond : « Changez les choses. Inauguré une nouvelle ère d’amour et de comédie sur le lieu de travail. Beaucoup en ont embauché, en ont licencié peu. Gagné de l’argent. Perdu de l’argent . J’ai appris à arrêter de compter. C’est notre moment. C’est notre moment. Cette partie suivante devrait être chantée, si possible… »

Cette scène particulière est présentée dans « Two Weeks », le 19ème épisode de la saison 5. Dans cet épisode, selon la description officielle, « la relation de Michael (Steve Carell) avec le nouveau vice-président (vedette invitée Idris Elba) devient de plus en plus tendue, alors que Michael trouve une excuse pour s’amuser encore plus que d’habitude. Pendant ce temps, Pam (Jenna Fischer) fait face au défi d’un nouveau copieur et Kelly (Mindy Kaling) a le béguin. »

Le bureau continue de publier de nouveaux contenus près d’une décennie plus tard

CNB

Après neuf saisons, Le bureau a diffusé son dernier épisode sur NBC en 2013, bien que les services de streaming aient contribué à maintenir la série immensément populaire au cours des années suivantes. Alors que les sorties de DVD ont déjà livré toutes sortes de contenus coupés aux fans qui ne figuraient pas dans les versions télévisées des épisodes, il y a tout autant d’autres scènes qui n’avaient jamais été aussi loin et n’ont toujours pas été vues par les fans à ce sujet. journée. NBCUniversal en a tiré le meilleur parti en ajoutant une grande partie de ce contenu déterré aux épisodes Superfan de Peacock.

Récemment, une autre scène supprimée a été téléchargée sur YouTube à partir des épisodes Superfan de la saison 5. Dans cette scène, Michael Scott tente de convaincre le personnel de tirer le meilleur parti de ce qu’il a au bureau en gardant ses chaises inconfortables et sa photocopieuse de mauvaise qualité. Pour souligner son propos, il partage l’histoire de ses projets d’enfance d’organiser un goûter avec une poupée Fifi Brindacier, et quand il ne l’a pas eu pour Noël, il a quand même organisé le goûter avec les jouets qu’il avait. Vous pouvez regarder ce clip ci-dessous et vous pouvez voir les épisodes complets de Superfan sur Peacock.