Le bureau obtiendra un remake dirigé par une femme en Australie

Le bureau revient avec une nouvelle version en Australie, mais avec quelques changements intéressants. Première au Royaume-Uni en 2001, la série originale mettait en vedette le comédien Rick Gervais et n’a duré que deux saisons. Cependant, en 2005, NBC a fait sa propre adaptation, et tout a changé.





Malgré le fait que la première saison de la version américaine n’a pas été très bien accueillie, cette même année, son protagoniste, Steve Carell, a remporté son premier grand succès au box-office lorsqu’il a joué dans La vierge de 40 ans. Sa popularité soudaine s’est automatiquement reflétée dans les chiffres du deuxième épisode de l’émission, et elle est rapidement devenue l’une des sitcoms les plus populaires du moment, et finalement de tous les temps.

Désormais, l’Australie rejoindra la longue liste des pays qui avaient déjà leur version de Le bureau, et comme le rapporte Deadline, il le fera avec quelques changements importants dans l’intrigue et son protagoniste. La nouvelle série, de Prime Video Australia, mettra en vedette une star du stand-up Quartier Felicity comme chef de file principal, étant la première femme à devenir la patronne.

The Office de NBC a duré neuf saisons avec un total de 201 et s’est terminée en 2013. Mais à ce moment-là, la plupart des principales stars étaient déjà parties, y compris Carell lui-même, dont le départ a été la plus grande chute de la série et de son héritage. Mais maintenant, grâce aux services de streaming, la série est aussi populaire qu’elle l’était autrefois, les fans l’appréciant presque tous les jours, en particulier les deux premières saisons.





The Office Australia s’attaquera à un problème important pour les entreprises des temps modernes

Mais avoir une femme principale ne sera pas le seul changement dans Le bureau Australiela série abordera également un problème important auquel de nombreux employés et entreprises sont actuellement confrontés, en particulier après la pandémie, de nombreuses grandes entreprises adoptant de nouvelles méthodes de travail.

Voici le synopsis officiel de l’émission :

«David Brent de Gervais deviendra Hannah Howard dans la série, Ward apportant sa propre vision de la mauvaise gestion d’équipe de la société d’emballage Flinley Craddick. Lorsqu’elle apprend du siège social qu’ils vont fermer sa succursale et faire travailler tout le monde à domicile, elle passe en mode survie, faisant des promesses qu’elle ne peut pas tenir afin de garder sa «famille de travail» ensemble.

En plus de l’original et de la version américaine, le spectacle a atteint plusieurs pays. Après Le bureau Royaume-Unila première et l’une des adaptations les plus populaires était celle d’Allemagne, sortie en 2004. Le Canada et la France se sont joints en 2006, et le Chili en 2008. Trois adaptations nordiques ont suivi, la suédoise, la tchèque et la finlandaise, qui était la seule qui a eu le plus de succès parmi les trois.

En 2019, l’Inde a présenté la sienne, avec la Pologne et l’Arabie Saoudite rejointes en 2021 et 2022. Enfin, cette même année la Grèce lancera son adaptation, ajoutant un total de 12 versions, atteignant 13 avec celle australienne qui arrivera probablement d’ici la fin. de l’année ou en 2024.