Le Bureau interpellé pour une représentation problématique des femmes asiatiques par la star invitée Kat Ahn

Le bureau a été critiqué pour son portrait des femmes américaines d’origine asiatique dans un épisode de la saison 3 de 2006. Le bureau L’épisode en question, « A Benihana Christmas », présente une scène avec deux serveuses américaines d’origine asiatique du restaurant titulaire accompagnant Michael (Steve Carell) et Andy (Ed Helms) de retour à Dunder Mifflin pour une fête de Noël. En plus de se référer à Benihana comme des «sirènes asiatiques», Michael marque également l’un des bras des serveuses avec un Sharpie pour qu’il puisse les distinguer.

Kat Ahn, qui a joué le rôle de l’une des deux serveuses américaines d’origine asiatique, dénonce maintenant la série pour le rôle qu’elle a joué. Parler avec Le Washington Post dans une nouvelle interview, Kat Ahn a parlé de la situation près de 15 ans plus tard, détaillant comment son enthousiasme à apparaître dans la série s’est rapidement effondré une fois qu’elle a réalisé à quel point son personnage était «juste là pour être la blague».

« On vous dit de se taire et d’être reconnaissant. Les acteurs n’ont aucun pouvoir tant qu’ils ne deviennent pas une star », a déclaré Ahn. Du point de vue d’Ahn, faire l’épisode a également affecté sa vie personnelle, car elle a également expliqué comment le Bureau la plaisanterie continuerait à revenir pendant des années à venir. Cela inclut une collègue qui a tenté une fois de dessiner sur son bras en référence au scénario controversé.

Ahn a déjà parlé de ses sentiments sur son rôle d’invité sur Le bureau. Sur TikTok en janvier, elle a détaillé comment la manière «problématique» de la série dépeignait les femmes asiatiques. Dans la vidéo, Ahn explique: « Le scénario avec moi-même et l’autre actrice américaine d’origine asiatique est que nous étions la version ‘la plus moche’ des actrices du Benihana … De plus, tous les Asiatiques se ressemblent; nous sommes un grand monolithe. ; et nous ne sommes qu’un grand stéréotype ambulant sans aucune personnalité ni individualité, ce qui est problématique. «

Le bureau stars Jenna Fischer et Angela Kinsey, qui analysent la série dans le podcast populaire Bureau Mesdames, ont également répondu à ces préoccupations. Alors que les actrices expliquent le processus de réflexion derrière la blague, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas de l’attrait physique des serveuses, elles conviennent que le moment Sharpie était digne de mention et ne le ferait probablement pas dans une émission de télévision aujourd’hui.

«L’idée ici était simplement que Michael et Andy ne pouvaient pas trouver les serveuses d’origine avec lesquelles ils avaient flirté toute la nuit, puis ils ont réussi à faire revenir ces deux serveuses plus jeunes et plus naïves au bureau. », Expliqua Fischer, bien que la blague de Sharpie les ait fait« grincer des dents ».

Kinsey a ajouté: « Je ne pense tout simplement pas que ce scénario aurait été écrit aujourd’hui. »

Après des années à dominer Netflix comme l’une des émissions les plus regardées du streamer, The Office a déménagé cette année chez NBCUniversal’s Peacock. À partir de maintenant, l’épisode en deux parties « A Benihana Christmas » est toujours en streaming sur Peacock et inclut même la coupe étendue « Superfan » exclusive au streamer. Comme Peacock a supprimé le contenu offensant de sa bibliothèque de programmes de la WWE, il y a de fortes chances pour que « A Benihana Christmas » soit ensuite retiré du streamer. Cette nouvelle nous vient du Washington Post.

