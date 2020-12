Le bureau du procureur demande la réclusion à perpétuité pour deux accusés pour l’attentat contre le magazine ‘Charlie Hebdo’

PARIS, 8 déc. (DPA / EP) –

Les procureurs de la procédure judiciaire pour l’attentat qui a tué douze personnes le 7 janvier 2015 dans le magazine satirique « Charlie Hebdo » à Paris ont réclamé la réclusion à perpétuité pour deux des accusés pour leur lien présumé avec l’attaque terroriste, comme l’a rapporté mardi la presse française.

Le parquet a demandé la réclusion à perpétuité pour l’accusé Ali Riza Polat, considérant qu’il avait un rôle central dans la préparation de l’attaque. Polat était étroitement associé à Amedy Coulibaly, qui a tué quatre otages dans un supermarché casher et un policier français dans le sud de Paris.

Les procureurs ont également appelé à la prison à vie pour Mohamed Belhoucine, qui était également lié à Coulibaly, et encore 30 ans pour l’épouse de Coulibaly, Hayat Boumeddiene. Les enquêteurs soupçonnent que Belhoucine et Boumeddiene ont fui vers la Syrie et on ne sait pas s’ils sont toujours en vie.

Depuis début septembre, un tribunal spécialisé dans les affaires de terrorisme analyse la série d’attentats qui ont tué au total 17 personnes en janvier 2015 à Paris. Les attaques étaient dirigées contre la rédaction du magazine satirique «Charlie Hebdo» et contre un supermarché casher à Paris. Les trois auteurs des attaques ont été tués par les forces de sécurité françaises. Les quatorze personnes jugées sont accusées d’avoir collaboré aux préparatifs des attentats.

Beaucoup d’accusés ont admis qu’ils étaient impliqués dans l’obtention d’armes, de voitures ou d’équipements pour les auteurs des attaques, mais ont nié avoir eu connaissance de leurs plans. Le tribunal devrait rendre son verdict la semaine prochaine.

