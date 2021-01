Le bureau amène Dwight dans la matrice dans une ouverture à froid jamais vue auparavant sur Peacock

Le bureau ne diffuse plus sur Netflix, mais pour ce que ça vaut, NBC a offert aux fans une nouvelle ouverture à froid jamais vue auparavant, gratuite à regarder en ligne. Dans le segment de la hache, Jim effectue une dernière grande farce sur son ennemi de longue date au travail Dwight en le convaincant qu’il est dans la matrice. La scène était destinée à être utilisée dans la dernière saison de la série, et bien qu’elle soit très divertissante, elle a probablement été coupée pour le temps. Tard, c’est mieux que jamais, bien sûr, donc si tu veux voir quelque chose Nouveau de Le bureau, vous pouvez maintenant regarder la scène dans la vidéo YouTube ci-dessous.

Dans une scène d’environ cinq minutes, Dwight peut être vu en train de travailler dans son bureau lorsqu’il remarque un chat noir et le même employé d’entrepôt passant tous les deux devant sa porte à deux reprises. Tout cela fait partie d’une ruse orchestrée par Jim et Pam pour tromper Dwight en lui faisant croire qu’il voit un « problème dans le système », ce qui prouve que La matrice était réel. En réalité, Pam avait entraîné le chat et le couple avait enrôlé Glenn et son frère jumeau pour l’aider à faire la farce.

Ça va mieux, car le garde de sécurité Hank (Hugh Dane) participe également à la blague. Il se déguise en « Dorpheus », le frère jumeau de Morpheus, et organise une réunion avec Dwight pour faire avancer la ruse. Comme c’était le cas dans le film, Dwight se voit présenter une pilule rouge et une pilule bleue avec un choix à faire. Alors que Dwight est apparemment tombé dans le piège, il choisit finalement de prendre la pilule bleue à la place – à la grande surprise de Hank, Jim et Pam.

«Le timing est terrible en ce moment», dit Dwight, expliquant qu’il est trop heureux de quitter la vie qu’il mène. «Ils viennent de m’avoir promu directeur, en plus je suis propriétaire de ce bâtiment, je dirige une ferme très importante et je vais bientôt me marier avec une femme que j’aime … Personne ne déteste les machines plus que moi, mais je suis heureux . Je suis vraiment heureux. «

De son côté, Pam trouve les résultats de la farce réconfortants, mais Jim semble un peu plus irrité.

« Vous vous moquez de moi? J’ai embauché 30 personnes! » s’exclame-t-il. La vidéo comprend également un message à la mémoire de Dane, décédé en 2018.

Ce clip est juste un aperçu de ce qui va arriver sur Peacock pour les fans de Le bureau. Lorsque la série est passée de Netflix à Peacock au début de l’année, elle a apporté de longues coupes « Superfan » de chaque épisode de la saison 3. D’autres épisodes Superfan seront déployés à l’avenir, donnant aux téléspectateurs des épisodes plus longs qu’ils ne s’en souviennent voir à la télévision et sur Netflix. Outre l’inclusion de scènes supprimées figurant sur les sorties vidéo personnelles, les coupes plus longues comprendront également des séquences inédites que les fans peuvent regarder pour la toute première fois.

Pour plus de Le bureau, vous devrez vous rendre à Peacock pour voir le spectacle. Les deux premières saisons sont diffusées gratuitement pour tout le monde, bien que regarder le reste de la série signifie s’abonner à l’un des abonnements premium du streamer. Le clip de l’ouverture à froid de type Matrix nous vient de The Office sur YouTube.

