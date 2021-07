Le bug de Yone dans League of Legends double les récompenses

Un bug Yone dans League of Legends double les récompenses pour vaincre le champion. L’or coule à travers toute l’équipe, coupable.

Ceux d’entre vous qui jouent à League of Legends sauront à quel point il est agréable d’abattre un ennemi après l’autre. Cependant, si vous êtes le principal du fantôme ionien, vous devrez peut-être faire attention. Oui coupable, un votre bogue dans le jeu, cela peut grandement favoriser l’équipe adverse.

Double récompense pour avoir abattu Yone

En quoi consiste ce bug ? Eh bien, dans quelque chose de très simple, mais en même temps strictement dangereux, car cela peut renverser le jeu s’il est exploité à outrance. Vous voyez, pour une raison qui n’a pas encore été discernée, le vieux samouraï offre des récompenses deux fois. C’est-à-dire que si, par exemple, il a une récompense de 600 sur sa tête, maintenant ceux qui le tuent recevront ce montant en totalité.

Pour ceux d’entre vous qui ne comprennent pas LoL et se demandent ce qui se passe avec cela, sachez que ce montant n’était normalement distribué qu’à celui qui a fait le dernier coup, tandis que les autres recevaient un% de ce montant. C’est-à-dire que cela donne un avantage considérable à l’équipe rivale, car elle pourra accéder à certains objets plus tôt en ayant une plus grande quantité d’argent en sa possession.

Riot Games n’a encore rien fait à propos de ce bug, nous devrons donc attendre de voir quand ils y remédieront. Sans aucun doute, c’est quelque chose d’un peu plus complexe que d’autres bugs, comme la boule de neige de Nunu qui a volé dans les airs ou l’ancre Nautilus qui a laissé le champion dans cette position.

Que pensez-vous de ce bug, coupable? Allez-vous l’exploiter pour qu’ils en fassent écho ? Accorderiez-vous la priorité absolue à sa résolution ? Ou pensez-vous que cela est trop aléatoire pour être pris en compte maintenant ?