Le bug d’Assassin’s Creed Valhalla empêche Eivor de commencer ivre – que faire?

Joueur de Assassin’s Creed Valhalla rapportent un bug étrange depuis quelques jours, ce qui fait démarrer Eivor dans une frénésie à chaque fois que le jeu est chargé. Pas de blague, notre Eivor est en fait ivre après chaque écran de chargement et chancelle joyeusement dans le monde du jeu. Après un court laps de temps, l’intoxication se termine comme d’habitude.

Pourquoi Eivor est-il ivre à chaque fois? Apparemment c’est Noël à blâmer pour cela, qui se déroule depuis le 17 décembre comme le premier événement en jeu à Valhalla. En plus de quelques autres activités, il y a beaucoup de boire et de boire. Apparemment à tel point que tout cela a conduit à l’ennuyeux bug de Besoffski.

Assassin’s Creed Valhalla ivre: comment finir ivre

Étant donné que le stupéfiant, difficile à contrôler et la vue floue agacent certains joueurs, beaucoup attendent avec impatience un correctif d’Ubisoft. Cela n’est guère prévisible, après tout, le festival de Yule qui cause des bugs se termine officiellement le 7 janvier, et avec lui probablement aussi l’intoxication constante après chaque écran de chargement.

Que puis-je faire contre l’état d’ébriété d’Eivor? Si vous ne voulez pas attendre qu’Eivor soit à nouveau sobre, il existe deux façons de revenir rapidement à la normale:

Effectuer un voyage rapide. Méditer.

Comment méditer Si vous ne saviez pas qu’Eivor peut méditer dans « Assassin’s Creed Valhalla »: vous pouvez trouver l’option de méditer dans le vôtre Volant, dans lequel le drakkar peut également être appelé ou un raid peut être lancé.

Avez-vous également le virus ou êtes-vous épargné par l’Eivor constamment ivre? Peut-être avez-vous trouvé une autre solution?

