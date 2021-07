Le budget inhabituel qui a été consacré à la série Le Seigneur des Anneaux

La série de Le Seigneur des Anneaux C’est l’une des sorties les plus attendues par le grand public, puisque la trilogie de films de Peter Jackson a été un vrai succès et a séduit autant la critique que les fans. Il sera exclusif au service de streaming Amazon Prime Vidéo, qui a investi une grosse somme d’argent pour sa création. Combien précisément ?

Après les trois premières bandes de l’adaptation est venue la saga de Le Hobbit, qui n’a pas eu l’accueil de ses prédécesseurs, donc fans du roman de J. R. R. Tolkien Ils attendent avec impatience ce nouvel opus qui leur est promis depuis son annonce. C’est début 2019 qu’il a été officiellement confirmé et nous n’avons toujours rien pour une raison : la pandémie de Coronavirus.

La crise sanitaire a contraint les enregistrements du programme à être suspendus plus d’une fois, et bien qu’il date de cette année, il y a de fortes chances qu’il soit finalement reprogrammé pour 2022. Ils sont actuellement en plein tournage, avec un épisode complet, bien qu’ils n’aient pas empêché d’autres types de déboires, comme blessures sur le plateau de divers acteurs.

De quoi s’agira-t-il ? Voici le seul synopsis révélé : » Commençant à une époque de paix relative, la série suit un casting de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu’ils affrontent la résurgence tant redoutée du mal dans la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale elfique de Lindon, à l’impressionnant royaume insulaire de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages forgeront des héritages qui perdureront longtemps après. ».







Sans doutes le détail qui attire le plus l’attention est le budget dont vous disposerez Oui deviendra la série la plus chère et la plus ambitieuse de l’histoire. D’après ce qui a été rapporté par Le journaliste hollywoodien, la plateforme Amazon Prime Video déboursera environ 650 millions de dollars néo-zélandais, ce qui se traduit par environ 465 millions de dollars américains, et uniquement pour la première saison. Un chiffre plus élevé pour tout autre programme et encore plus que pour un char hollywoodien.