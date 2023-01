The Last of Us s’annonce comme un grand succès pour HBO, et avec son budget annoncé, il doit l’être.

Le budget du dernier d’entre nous serait plus élevé que n’importe laquelle des cinq premières saisons de Game of Thrones

Le dernier d’entre nous fera enfin ses débuts sur HBO la semaine prochaine et malgré certaines des récentes réductions de coûts dans les coulisses de Warner Bros. Discovery au cours des derniers mois, aucune dépense n’a apparemment été épargnée pour la série d’horreur. Bien qu’aucun chiffre exact n’ait été révélé, le New Yorker a rapporté que la série dirigée par Pedro Pascal avait un budget de production « plus de 100 millions de dollars », ce qui est supérieur à celui de chacune des cinq premières saisons de Game of Thrones.





Bien qu’il y ait beaucoup de risques à amener une franchise de jeux vidéo populaire dans une série télévisée ou un format de film, il y a eu récemment plus de bonnes adaptations que de mauvaises, à quelques exceptions près. Actuellement, tout semble pointer vers Le dernier d’entre nous étant une autre adaptation à succès, mais pour être vraiment réussie, la série doit pouvoir capter l’attention du grand public ainsi que des fans des jeux Playstation.

FILM VIDÉO DU JOUR

Selon les images révélées, des images récentes et la parole du créateur Neil Druckmann, qui co-écrit et coproduit la série avec Tchernobyl Craig Mazin, Le dernier d’entre nous ne s’écartera pas trop du jeu vidéo original de 2013. Cela en soi ne peut être qu’une bonne chose, car d’énormes changements, tels que ceux observés dans les récents Resident Evil séries, ne fonctionnent pas toujours en faveur d’une émission et ne servent qu’à aliéner un noyau démographique du public. Cependant, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas de surprises pour ceux qui connaissent bien les jeux.





Le dernier d’entre nous Présentera des moments coupés des jeux

Warner Bros

Tout comme les films et les émissions de télévision, les jeux vidéo qui ont un récit expansif derrière eux peuvent toujours laisser quelque chose sur le sol de la salle de coupe. Le dernier d’entre nous ne fait pas exception, et Craig Mazin a déjà taquiné qu’au moins un moment de « coup de mâchoire » sera inclus dans la série qui a été laissée de côté dans le jeu original. Il a précédemment taquiné sa réaction au « nouveau » matériel.

« Jaw drop – ça va entrer. Bien sûr, nous devons le faire. Tu ne pouvais pas m’empêcher de faire ça. Tu devras me tirer dessus [to stop me] de faire ça. Et il y avait quelques choses comme ça. »

Mazin a également assuré aux fans qu’il n’y aurait rien dans la série qui leur donnerait l’impression que le jeu vidéo avait été « violé ». Il ajouta:

« Si vous avez joué au jeu, notre intention est que vous regardiez l’émission et disiez ‘cela n’a rien violé de ce que j’aimais dans le jeu et de ce dont j’ai été témoin dans le jeu, mais cela m’a aussi apporté beaucoup plus – des choses que je ne connaissais pas, des choses vraiment incroyables ».

Avec HBO qui met clairement beaucoup d’efforts et d’argent dans Le dernier d’entre nous, il est presque temps de voir si tout a payé. Les fans de jeux sont certainement ravis de l’arrivée de la série, mais le principal défi de la série est de saisir les nouveaux arrivants à un moment où les franchises d’horreur apparaissent à chaque coin de rue. Le dernier d’entre nous fera ses débuts sur HBO le 15 janvier.